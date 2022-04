Fondimpresa, Its Tech&Food, storytelling organizzativo: i nuovi corsi del Cisita

Fondimpresa, nuovo avviso 3/2022 “politiche attive”

Fondimpresa ha stanziato 10 milioni di euro per la realizzazione di Piani formativi finalizzati alla qualificazione/riqualificazione di lavoratori disoccupati e/o inoccupati da assumere nelle imprese aderenti. Dal 10 maggio sarà possibile presentare uno o più piani formativi per un valore cumulativo massimo di 300 mila euro. Le aziende interessate possono contattare Cisita Parma, Ente qualificato da Fondimpresa, a disposizione per la progettazione, presentazione, gestione e rendicontazione del Piano.

Per informazioni e approfondimenti: Marco Notari, notari@cisita.parma.it, 0521.226540

ITS Tech&Food: dall’11 aprile aperte le pre-iscrizioni

Da lunedì 11 aprile la Fondazione ITS Tech&Food - di cui Cisita Parma è socio fondatore - apre le pre-iscrizioni ai corsi per formare Tecnici altamente specializzati dell’industria agroalimentare. Per l’anno accademico 2022-2024 sono quattro i corsi tra cui scegliere: Food Design e Food Tech a Parma, Food Marketing a Reggio Emilia e Food Sustainability a Bologna.

Per informazioni e iscrizioni: info@itstechandfood.it, www.itstechandfood.it/iscrizioni

Storytelling organizzativo

In un mercato sempre più competitivo e in continua evoluzione, è importante raccontare i processi di costruzione e di condivisione del valore aziendale, in modo da affascinarle i consumatori e coinvolgerli. Il corso in programma il prossimo 29 aprile aiuterà ad acquisire tecniche di storytelling organizzativo e a scrivere una storia per la propria organizzazione.

Per informazioni e iscrizioni: Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it.