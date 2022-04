La guerra in Ucraina si fa sentire sul portafoglio: bollette e trasporti i rincari più pesanti. Ma non sono gli unici

L’inflazione sale e a farne le spese sono le famiglie. A fine anno una coppia con due figli avrà tirato fuori dal portafoglio 2.303 euro in più rispetto al 2021, secondo l’Unione nazionale consumatori.

La crisi legata alla guerra in Ucraina si fa sentire: bollette, trasporti e carrello della spesa subiscono i rincari maggiori. Le famiglie con due bambini spenderanno in media 1.052 euro in più per luce, gas e acqua, 594 euro per i trasporti, e 434 per acquistare cibo e bevande al supermercato.

La stangata più forte colpirà le famiglie con più di 3 figli e le coppie di under 35 che stanno ancora costruendo la propria famiglia e di figli non ne hanno. Per i nuclei più numerosi la batosta sarà di 2.577 euro, 475 solo per il cibo, 635 euro per i trasporti e 1.248 euro per le spese legate alla casa. Per le coppie senza figli il rincaro medio a fine anno sarà di 2.360 euro. Con un aggravio sulle spese per l’abitazione simile a quello delle famiglie numerose di 1.247 euro. Muoversi invece costerà in media 589 euro in più rispetto al 2021. L’impatto dell’inflazione sulle coppie sotto i 35 anni sarà meno deciso per quanto riguarda il carrello della spesa, che subisce un aggravio di 258 euro, il dato più basso per quanto riguarda nuclei composti da più di una persona. Ma sarà più forte sugli sfizi come ristoranti e alberghi, per i quali si calcola sborseranno in un anno 117 euro in più, una sessantina di euro a testa.

Chiaramente il costo della vita lievita con il crescere dei componenti delle famiglie. Quelle con un solo figlio vedranno un incremento della spesa annua pari a 2.159 euro. In questo caso per pagare le bollette dovranno trovare 1.055 euro in più rispetto allo scorso anno, mentre le spese per carburanti e per spostarsi dovranno mettere in conto altri 517 euro. Invece cibo e bevande alleggeriranno i portafogli di 391 euro.

L’inflazione risparmia nemmeno i single. Quelli tra i 35 e i 64 anni vedranno un rialzo complessivo di 1.546 euro. E per una persona sola non sono pochi. Le spese per l’abitazione saranno l'ostacolo più grosso con un aumento di 908 euro. Trasporti e carrello del supermercato saliranno rispettivamente di 296 e 209 euro.

Ma quanto pesa l’inflazione per ogni voce statistica? Le bollette hanno la percentuale di rincaro più alta: il 28,3%. Subito dietro ci sono i trasporti, che comprendono l’acquisto dei mezzi, il carburante, la manutenzione e lo sharing, con un inflazione tendenziale annua all’11%. Sul gradino più basso del podio, le spese alimentari che vedono rincari del 5,8%. Servizi come ristoranti e alberghi registrano un’inflazione del 4,7%, quelli per la manutenzione della casa del 3,2%.