Formazione e imprese

ITS Tech&Food: dall’11 aprile aperte le pre-iscrizioni

Sono aperte le pre-iscrizioni ai corsi della Fondazione ITS Tech&Food - di cui Cisita Parma è socio fondatore - per diventare Tecnici altamente specializzati dell’industria agroalimentare. Per l’anno accademico 2022-2024 sono quattro i corsi tra cui scegliere: Food Design e Food Tech a Parma, Food Marketing a Reggio Emilia e Food Sustainability a Bologna. Per informazioni e iscrizioni: info@itstechandfood.it, www.itstechandfood.it/iscrizioni

Game and experience

Impegni e urgenze possono rendere difficile partecipare ai percorsi di formazione aziendale e spesso le nozioni apprese non entrano nella prassi. Il percorso in webinar in partenza il prossimo 5 maggio offrirà un accompagnamento costante per rendere l’apprendimento irreversibile e rafforzare tutte le competenze base per la gestione dei collaboratori e dei ruoli di responsabilità. Per informazioni e iscrizioni: Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it

La pianificazione finanziaria

Le aziende hanno bisogno di professionisti capaci di monitorare, ragionare e pianificare, in termini di capacità di creazione di valore e di controllo del rischio. Questo corso di pianificazione finanziaria, in partenza il prossimo 10 maggio, aiuterà i professionisti ad affrontare il processo di redazione di un piano finanziario. Per informazioni e iscrizioni: Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it