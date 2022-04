Cavandoli (Lega): "Ancora un milione di domande non evase, Inps provveda"

Un milione di domande di famiglie italiane non sono state ancora controllate dall'INPS e pertanto l'assegno unico ed universale non viene erogato a chi ne ha diritto. INPS ha dichiarato di avere soddisfatto entro il 31 marzo tutte le domande presentate entro fine febbraio, ma ciò non è vero, come ha successivamente ammesso, affermando che le istruttorie in alcuni casi richiedono controlli più lunghi specialmente in presenza di più figli minori. E' evidente che queste situazioni sono quelle di genitori che pur avendone il diritto, sono in grande sofferenza perché non stanno percependo né le detrazioni in busta paga né l'assegno familiare.

L’assegno unico e universale per i figli ha preso il posto di tutti gli sgravi e i contributi per i figli che fino a fine febbraio entravano direttamente nella busta paga.

Siamo in periodo di crisi con grandi aumenti energetici: molte famiglie hanno un solo stipendio e fanno fatica a arrivare a fine mese: ho quindi sollecitato dall'aula di Montecitorio l’Inps a evadere velocemente le tantissime pratiche ancora sospese.

Ricordo che solo per le domande presentate entro il 30 giugno 2022 è prevista la corresponsione dell'intero importo anche per i mesi precedenti.

Sostenere economicamente le famiglie non è solo un atto dovuto, ma anche uno strumento efficace per combattere la denatalità e prevenire situazioni critiche.

Così Laura Cavandoli, deputata della Lega intervenendo alla Camera dei Deputati