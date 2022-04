Cisita Parma Informa

Formazione e imprese

Controlling Lab: come impostare il controllo di gestione

Il corso in partenza il prossimo 12 maggio propone un approccio metodologico e una serie di strumenti operativi per l’impostazione, la revisione e/o il miglioramento del modello di controllo della gestione aziendale. I partecipanti saranno guidati passo dopo passo nella progettazione di un sistema di controllo anche attraverso rappresentazione di casi pratici e/o di esperienza. Per informazioni e iscrizioni: Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it

Excel – Livello base

Utilizzare i fogli elettronici di calcolo è importante per supportare tutte le attività di monitoraggio e analisi dei dati, economici e non, raccolti durante le attività lavorative. Il corso in programma dal 16 maggio aiuterà a conoscere le basi per sviluppare procedure di calcolo in modo rapido e flessibile. Per informazioni e iscrizioni: Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it

Codice Etico: guida alla compilazione di un commitment statement

Un Commitment Statement è una “Dichiarazione d’Impegno” attraverso la quale le risorse di un’organizzazione intendono mettere in pratica, nella quotidianità con azioni e comportamenti virtuosi, i propri valori e i principi. Grazie al corso in programma il prossimo 20 maggio sarà possibile impiantare la struttura di un Commitment Statement personalizzato e creare i presupposti per coinvolgere tutte le risorse dell’organizzazione. Per informazioni e iscrizioni: Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it