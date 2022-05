Federalimentare e le Fiere di Parma e Milano finanziano due mense per i profughi ucraini

Continua la mobilitazione del mondo fieristico e produttivo in aiuto alla popolazione ucraina. Dopo l'invio di convogli umanitari per le Fiere di Varsavia e Poznan promosso da Fondazione Fiera Milano con Fondazione Progetto Arca, è stata presentata questa mattina a Cibus una nuova iniziativa che vede coinvolte, insieme alle due Fondazioni, anche Fiera di Parma e Federalimentare. Si tratta di una raccolta di fondi per la realizzazione e il reperimento di prodotti alimentari per due mense, a Cernivci e Mostys'ka, due città ucraine di confine, la prima vicino alla Romania, la seconda alla Polonia, dove si raggruppano gran parte dei profughi, realizzate e gestite da Fondazione Progetto Arca grazie ai suoi volontari.

La prima mensa a Cernivci è già attiva e garantisce attualmente circa duemila pasti al giorno. La seconda a Mostys'ka garantirà circa mille pasti al giorno. Entrambe sono dotate di cucine mobili dove vengono preparati i pasti caldi a colazione, pranzo e cena. Accanto alle due strutture sono stati allestite un’area per la distribuzione di beni di prima necessità, bagni e docce più uno spazio nursery per neonati e un’area interna e una esterna (con gonfiabili) dedicata ai bambini. Il numero di volontari impegnati in tutte e due le aree va da 30 a 50 in turnazione.

Fondazione Fiera Milano con tutto il Gruppo Fiera Milano ha messo a disposizione risorse, relazioni e capacità logistiche e lo stesso faranno Fiera di Parma e Federalimentare. L’iniziativa è stata annunciata a Cibus dal presidente di Fiera Milano, Carlo Bonomi. La raccolta alimentare è rivolta a tutte le aziende del settore che possono contribuire con donazioni di prodotti.