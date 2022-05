Annunci di lavoro: tanti opportunità per chi cerca un impiego

I riferimenti e i contatti per la candidatura sono reperibili sul sito di Informagiovani

ANNUNCI PRIVATI / RICERCHE DIRETTE

● Assistente area gestione e amministrazione

Ricerchiamo presso la nostra sede di Parma assistente alla responsabile amministrativa e controllo gestione. Il candidato dovrà svolgere attività di controller, gestione contabile e gestione contratti. Si richiede formazione tecnica di settore. Conoscenza lingua inglese e capacità di apprendimento e dedizione al lavoro.

● Addetti all’estrusione, industria di gomma Plastica

Selezioniamo 4 operai addetti all’estrusione

Le risorse si occuperanno del:

- Controllo sul corretto funzionamento della linea in fase di produzione;

- Cambio dell’Ordine/formato sulla linea di produzione;

- Letture e compilazioni degli ordini di produzione;

Richieste:

• Diploma di scuola superiore ad indirizzo tecnico o professionale;

• Proattività e voglia di apprendere.

● Cercasi Ingegnere Ambientale neolaureato

Giovane e dinamica azienda operante nel settore di macchinari per il recycling, cerca candidati senza esperienza ma con molta voglia di imparare per impiego che prevede lo svolgimento di molteplici funzioni (progettare e disegnare con AutoCAD, attività di segreteria, gestione noleggi ecc…). Si offre contratto di apprendistato. Sono richiesti: buon utilizzo del software AutoCAD, patente di guida e conoscenza della lingua inglese.

Non è necessaria esperienza pregressa nel settore.

Il candidato deve avere massimo 29 anni.

● Ricerca Educatrice/Educatore

Cerchiamo educatori/educatrici per attività con bambini e ragazzi ESTATE 2022, mesi di giugno e luglio. GREST PARROCCHIALI/CENTRI ESTIVI.

Si richiede un’età minima di 21 anni, senso di responsabilità, capacità di stare in un contesto parrocchiale, capacità di gestire gruppi di bambini e ragazzi.

Si offre un contratto a Tempo Determinato

● Tecnico gestione commesse ed acquisto componenti

Si ricerca tecnico gestione commesse ed acquisto componenti.

Deve essere in grado di leggere il disegno meccanico, attitudine all'utilizzo di strumenti informatici. Sarà responsabile di officina. Collaborazione tra officina e ufficio tecnico, contatti con i fornitori per la totale gestione degli ordini. E' richiesta una conoscenza del disegno meccanico e dei componenti oleodinamici.

● Addetto contabile

Azienda di commercio sul territorio di Noceto, ricerca n.1 ADD.CONTABILITA’. La risorsa sarà di supporto all’ufficio amministrativo e si occuperà di fatturazione attiva e passiva, fatturazione elettronica, prima nota, banche e corrispettivi. La sede di lavoro è raggiungibile anche con mezzi pubblici. La tipologia contrattuale proposta è di tirocinio formativo

(finalizzato all’assunzione) o apprendistato, rivolta quindi a candidati che non abbiano ancora compiuto 30 anni.

Titolo di studio richiesto diploma di ragioneria o equivalente. Conoscenza della lingua inglese livello B1 e conoscenze informatiche del pacchetto Office.

Si richiede capacità di lavorare in team, precisione, problem solving. Anche prima esperienza.

● Consulente di vendita n.3 posizioni

Azienda giovane e in crescita, è alla ricerca di figure commerciali da inserire sulle province di Parma, Reggio Emilia, Mantova e Piacenza.

Opera nel settore delle forniture per ufficio, dell’abbigliamento da lavoro e sportivo, detergenza, DPI, delle personalizzazioni nonchè della comunicazione aziendale.

Si offre ambiente giovane e dinamico, meritocratico con possibilità di crescita professionale.

Il/la candidato/a ideale ha precedenti esperienze lavorative in ambito commerciale anche con provenienza da settori diversi; è puntuale, ottimista, indipendente, rispettoso/a, ha spirito imprenditoriale ed è fortemente motivato/a al raggiungimento degli obiettivi fissati. La risorsa si dovrà occupare della creazione di un nuovo portafoglio clienti muovendosi sul territorio.Sarà sua premura sviluppare nuovi contatti attraverso visite presso potenziali clienti con o senza appuntamento. Pigreco fornirà tutti gli strumenti necessari al raggiungimento del target.Si offre contratto di collaborazione annuale con conseguente possibilità di assunzione a tempo indeterminato, incentivi economici e premi produzione ad obiettivi raggiunti.requisiti. Patente B e automunito.Buona capacità di utilizzo del computer (uso del pacchetto OFFICE e della Posta elettronica).

● Agente di commercio/procacciatore

Azienda di Trasporti merci conto terzi con sede operativa in Parma ricerca un COMMERCIALE/PROCACCIATORE con consolidata esperienza lavorativa nel settore trasporti. La risorsa si occuperà di sviluppo attività di vendita secondo gli obiettivi di budget assegnati e della gestione del portafoglio clienti esistente. Costituiscono requisiti fondamentali per la candidatura: possesso di portafoglio Clienti su Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantova, Cremona, Piacenza; solida conoscenza del mercato e dei competitors; esperienza nel ruolo di almeno 3 anni; ottime capacità relazionali ed organizzative.

Inquadramento Partita IVA e trattamento economico commisurato al portafoglio Clienti, all'esperienza e al raggiungimento degli obiettivi richiesti.

● Consulente commerciale

Agenzia Generali di Langhirano (Generali Italia) offre l’opportunità a 3 nuovi talenti di entrare a far parte della sua Rete commerciale. Ambiente di lavoro sfidante e trainer dedicato.

Saranno prese in considerazione le candidature di profili automuniti, diplomati o laureati. Prevista iscrizione all'Albo degli intermediari assicurativi. Inviare candidatura a selezione@generalilanghirano.it

● Responsabile piani di manutenzione tecnica

Sei un perito meccanico? Vuoi crescere all'interno di un'azienda di produzione leader nel mercato? Vuoi specializzarti in un ruolo organizzativo e di pianificazione e controllo? Azienda leader nel settore dei contenitori metallici, riconosciuta tra le prime nel settore dell'innovazione per il Packaging, sviluppa il suo mercato di riferimento nel mondo della tecnologia e delle soluzioni per l'imballaggio. Il Gruppo, con sede legale in Italia, possiede 5 stabilimenti di produzione in Europa. CHI STIAMO CERCANDO: ADDETTO ai Piani di Manutenzione Tecnica da inserire nell'organico della controllata nella provincia di Parma. La figura si occuperà della PROGRAMMAZIONE DEI PIANI di Manutenzione dei macchinari con ruolo organizzativo di pianificazione e controllo. Cerchiamo un perito meccanico che conosca il mondo macchine per la pianificazione delle manutenzioni.

COSA OFFRIAMO - Inserimento iniziale a tempo determinato con obiettivo di crescita nel ruolo e assunzione permanente - Supporto costante ed affiancamento alla crescita - Importante formazione iniziale. requisiti richiesti: - Perito meccanico - Automunito e Patente B - Buone capacità di pianificazione e controllo - Ottima conoscenza di Excel, del pacchetto Office - Conoscenza informatica di base approfondita.

● Staff Pub Ristorante Pizzeria

Pub, Ristorante e Pizzeria di Collecchio (PR) stiamo cercando:

- 1 pizzaiolo, anche prima esperienza

- 1 aiuto cuoco

- 1 cameriere/a di sala

Esperienza, anche minima, nei ruoli. Disponibilità a lavorare su turni e festivi. Predisposizione al contatto col pubblico.



● 3 tirocini orientamento al lavoro

Si cercano tirocinanti per tre posizioni:

● Risorse umane: la risorsa affiancherà il tutor gestione amministrativa del personale

● Ufficio commerciale: la risorsa affiancherà il tutor nelle attività di supporto elaborazione piani commerciali

● Ufficio performance: la risorsa affiancherà il tutor a supporto ufficio qualità e certificazioni ambientali

Per tutte le posizioni è richiesto:

● conoscenza lingua inglese parlata e scritta

● conoscenza pacchetto office

● buone capacità organizzative e di lavorare in team Per la posizione Risorse Umane è richiesto diploma ragioneria.



● Ricerca account commerciale

Importante agenzia pubblicitaria in Parma, per potenziamento organico, cerca Account Commerciale - Agente, per importante testata nazionale.

Offriamo un percorso pensato su misura con affiancamento on the job in un ambiente ideale per crescere come persona e professionista.

La retribuzione verrà valutata in sede di colloquio.

Il candidato ideale dovrà:

- aver maturato esperienza pregressa nelle vendite, anche fuori dal settore richiesto e una buona conoscenza del tessuto imprenditoriale

- avere un'ottima motivazione al ruolo, buone capacità organizzative, relazionali e spirito di iniziativa, oltre ad una buona predisposizione al lavoro in team

ANNUNCI AGENZIA PER IL LAVORO

Magazzinieri

Hai il patentino del carrello elevatore? Ricerchiamo magazzinieri con esperienza che operino su tre turni settimanali. Si offre contratto iniziale a tempo determinato con ottime possibilità di stabilizzazione.

Montaggio e collaudo

Hai un titolo di studio o esperienza in ambito meccanico? Ricerchiamo figure da inserire nel reparto montaggio. Il lavoro si svolge su tre turni settimanali, si offre contratto iniziale a termine finalizzato alla stabilizzazione

· Sandra Spa ricerca per ampliamento organico

Hai esperienza in ambito produttivo? Ricerchiamo operai turnisti addetti alle linee di produzione, magazzinieri, manutentori e macchinisti. Si offre contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di assunzione diretta e percorso di crescita.

· Contact center

Ami il contatto con il pubblico e hai buone competenze con l’uso del pc? Per azienda di servizi bancari ricerchiamo diverse figure per l’assistenza al cliente. Si offre contratto a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione.