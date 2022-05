Credit Agricole ha registrato nel primo trimestre 2022 un risultato netto aggregato di 265 milioni di euro (+15%)

MILANO, 05 MAG - Il Gruppo Credit Agricole in Italia ha registrato nel primo trimestre 2022 un risultato netto aggregato di 265 milioni di euro (+15% anno su anno), al netto delle poste straordinarie derivanti in particolare dall’operazione di acquisizione di Creval, di cui 201 milioni di pertinenza del gruppo Credit Agricole.

L'attività commerciale continua a essere dinamica, con un totale dei finanziamenti all’economia pari a 92 miliardi di euro e una raccolta totale che sale a 32 9 miliardi di euro considerando anche la raccolta amministrata, gli asset under management e l'attività di banca depositaria. Il Credit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con circa 17.300 collaboratori e circa 5,2 milioni di clienti.

La parte bancaria segna un utile netto consolidato di 126 milioni (+51% anno su anno).

Da evidenziare l’ulteriore miglioramento della qualità del credito che beneficia di flussi a default al minimo storico: Npe ratio lordo e netto rispettivamente al 3,2% e 2,1%. Consistente la redditività con i proventi ordinari pro-forma in aumento (+1% anno su anno) sostenuti dalla performance del comparto commissionale (+3% anno su anno), e oneri operativi pro-forma in contenimento (-2% anno su anno). Le attività digitali si confermano centrali nella strategia di crescita del gruppo: il 35% dei nuovi clienti arriva da un co nto online e il 30% dei mutui sono generati online. (ANSA).