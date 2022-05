Danni all’immobile e rifiuto di restituire la cauzione

IL QUESITO

A fine mese mi verrà restituito un locale artigianale con ufficio che ho dato in affitto, perché l’azienda ha comprato un proprio immobile e quindi ha risolto il contratto. So già che le condizioni del mio immobile non sono buone: alcuni vetri rotti, pavimentazione in più punti danneggiata dalle lavorazioni, una delle grosse porte scorrevoli non funzionante da tempo. Il conduttore mi ha detto che al momento della restituzione delle chiavi vuole indietro il deposito cauzionale di tre mesi. Ma io posso rifiutarmi prima di aver verificato con calma le condizioni in cui si trova il mio immobile?

Lettera firmata

La funzione del deposito cauzionale è di assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi, legali e convenzionali del conduttore, tra i quali di conseguenza, oltre al pagamento del canone annuo e degli oneri accessori (es. spese condominiali, rimborso tassa di registro), vi sono anche quelli di restituire puntualmente l’immobile alla scadenza contrattuale e di aver cura che sia in “normale stato d’uso”.

Non sarà tale se vi sono vetri rotti o danni (rilevanti) alla pavimentazione o ai portoni di accesso. Quindi, se si confermerà l’ipotesi della presenza di danni di modesta entità, il lettore potrà accettare la restituzione dell’immobile locato “ con riserva”, limitandosi semmai a scattare fotografie dello stato dei luoghi. Così facendo, rinvierà ad un momento successivo la verifica delle condizioni del bene locato - da effettuarsi preferibilmente in presenza di un tecnico di fiducia e dell’ex conduttore – nonché la valutazione e la quantificazione dei danni rilevati e, di conseguenza, la decisione se ed in che misura procedere alla restituzione del deposito cauzionale, maggiorato degli interessi al tasso legale, salvo che questi ultimi non siano già stati corrisposti durante la locazione.

Occorre sottolineare che i conti riguardanti la cauzione andranno regolati con il conduttore in tempi brevi, e quindi non con troppa “calma”, poiché dopo la riconsegna dell'immobile il locatore non può trattenere la relativa somma a tempo indeterminato, allo scopo di una eventuale futura rivalsa per pretesi danni. Se dunque in un tempo contenuto non dovesse venir raggiunta un’intesa con il conduttore in ordine alla quantificazione dei danni riscontrati ed all’eventuale corrispondente decurtazione dell’importo della cauzione da restituire, sarà necessario avviare la procedura di mediazione, e nel caso di mancato suo esito positivo, proporre domanda giudiziale per sentirsi autorizzare dal giudice a trattenere tutta o parte della cauzione.

L’inerzia o il ritardo da parte del locatore nell’assunzione delle suddette iniziative potrebbe infatti indurre il conduttore ad agire per la restituzione della cauzione anche con il ricorso per ottenere l’emissione di decreto ingiuntivo con condanna del locatore alla restituzione del deposito cauzionale ed al pagamento delle spese di detta procedura.

Concludo segnalando che quanto sopra esposto vale altresì per le locazioni ad uso abitativo.

Risponde l'esperto

Antonella Maestri

Avvocato (Confedilizia Parma)

Inviate le vostre domande su fisco, lavoro, casa, previdenza a

esperto@gazzettadiparma.it