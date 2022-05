Codice etico, Haccp, Smart Industry: i nuovi corsi del Cisita

Codice Etico: guida alla compilazione di un commitment statement

Un Commitment Statement è una “Dichiarazione d’Impegno” attraverso la quale le risorse di un’organizzazione intendono mettere in pratica, nella quotidianità con azioni e comportamenti virtuosi, i propri valori e i principi. Grazie al corso in programma il prossimo 20 maggio sarà possibile impiantare la struttura di un Commitment Statement personalizzato e creare i presupposti per coinvolgere tutte le risorse dell’organizzazione.

Per informazioni e iscrizioni: Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it

Haccp per l’apprendistato

Il corso “HACCP” (Hazard analysis and critical control points), in partenza il 23 maggio, è rivolto agli apprendisti allo scopo di sviluppare conoscenze e competenze per il sistema di autocontrollo igienico e individuare e prevenire i pericoli di contaminazione alimentare. Il corso risponde alle direttive del D. Lgs 15 giugno 2015 n. 81 art. 44 comma 3 ed è finalizzato all’acquisizione di competenze di base e trasversali previste nei singoli percorsi formativi di apprendistato.

Per informazioni e iscrizioni: Federica Pilli, pilli@cisita.parma.it

ER Smart Industry: corso “Supply Chain” per il Food

Partirà il prossimo 10 giugno il corso gratuito “Supply Chain” (24 ore) rivolto alle aziende dell’Emilia Romagna che vogliono sviluppare processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di mercato per migliorare il proprio posizionamento competitivo. Il corso rientra nell’ambito dell’operazione ER Smart Food dedicata alla filiera agroalimentare. Esperti in materia tratteranno di Supply chain integrata e Supply chain Management con particolare attenzione alla funzionalità di strumenti software 4.0.

Per informazioni e iscrizioni: Carlotta Petrolini, petrolini@cisita.parma.it