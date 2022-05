Concorrenza online, analisi doganale, negoziazione acquisti per buyer: i nuovi corsi del Cisita

“Mi dispiace, ma su Internet costa meno” – Come demolire la concorrenza online

Come cambiare la convinzione del cliente che su internet costi tutto davvero di meno? Non è una missione impossibile con le giuste argomentazioni. Il corso in programma il prossimo 24 maggio aiuterà ad aumentare la consapevolezza e sicurezza in sé stessi, preparare un’offerta non paragonabile a quelle presenti in rete e inibire la richiesta di sconto.

Per informazioni e iscrizioni: Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it



Analisi doganale: check up aziendale

Il corso in partenza il prossimo 25 maggio vuole fornire uno strumento pratico per la valutazione strutturale della propria azienda da un punto di vista doganale e fiscale. L’approccio sarà di tipo pratico, per poter effettuare un check up aziendale in modo da preparare l’azienda prima in caso di eventuali ispezioni doganali, e di tipo teorico, fornendo spunti in grado di arginare le complessità emerse nella fase di analisi.





Negoziazione acquisti per buyer

Questo momento formativo, in programma il prossimo 6 giugno, vuole rendere efficace la trattativa di acquisto attraverso un approccio teorico alle leve di marketing e alla scelta delle fonti ed esplorando la fase di preparazione della trattativa nella definizione dei parametri. Saranno approfondite le variabili chiave di costo, i principi di stratificazione del portafoglio di spesa, la gestione del potere contrattuale e delle politiche di acquisto rispetto alle dinamiche di mercato.

