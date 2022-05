Gestire il disaccordo, Excel base, Open day per Its Tech&Food: i nuovi corsi del Cisita

Gestire il disaccordo per evitare il conflitto

Il corso in programma il prossimo 8 giugno fornisce gli strumenti per far emergere in modo costruttivo il disaccordo sul luogo di lavoro, evitando così che differenze non gestite si accumulino fino a diventare veri e propri ostacoli. Inoltre, un disaccordo ben gestito, anche con clienti e fornitori, può incrementare la reputazione e la credibilità professionale di chi lo affronta positivamente.

Per informazioni e iscrizioni: Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it

Excel – Livello base

Il corso in partenza il prossimo 13 giugno aiuterà a utilizzare i fogli elettronici di calcolo come importante supporto a tutte le attività di monitoraggio e analisi dei dati, economici e non, raccolti durante le attività lavorative. Inoltre, si apprenderà come sviluppare procedure di calcolo in modo rapido e flessibile.

Per informazioni e iscrizioni: Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it

Open Day dei corsi Its Tech&Food

Sono in programma i primi due open day dedicati ai corsi per Tecnici altamente specializzati dell’Industri Alimentare promossi dalla Fondazione ITS Tech&Food: si parte martedì 14 giugno, ore 17:30, con l’open day del corso di “Food Marketing” alla Tenuta Venturini Baldini di Reggio Emilia; secondo appuntamento giovedì 16 giugno, sempre alle 17:30, con i corsi “Food Design” e “Food Tech” presso il Palazzo delle orsoline di Parma.

Per informazioni e per partecipare: www.itstechandfood.it/iscrizioni - info@itstechandfood.it