Elisabetta Todeschini entra nel direttivo nazionale di Federmanager Minerva

Prestigioso incarico per Elisabetta Todeschini: la manager parmigiana, coordinatrice del gruppo Federmanager Minerva di Parma e membro del direttivo nazionale del gruppo Minerva di Federmanager.

La Todeschini è stata eletta in occasione della riunione nazionale tenutasi lo scorso 27 maggio alla presenza del presidente Stefano Cuzzilla, che ha sottolineato l’importanza dell’impegno femminile nell’economia italiana soprattutto in questi anni di continua emergenza e incertezza. “Il tuo impegno ci garantirà di andare avanti con forza e determinazione per affrontare insieme le sfide che ci attendono nei prossimi anni verso l'inclusione e la crescita professionale delle donne nel mondo del lavoro”, sono le parole che il presidente ha rivolto a Elisabetta Todeschini.

Esperta in Comunicazione e sostenibilità e con una consolidata esperienza internazionale, Todeschini è stata insignita di un incarico ancora più importante perché è la prima volta che una donna del nostro territorio entra nel Comitato Esecutivo dell'organizzazione che rappresenta le manager dell’industria. Dopo la laurea in Economia e commercio ha iniziato la sua carriera manageriale in Unilever dove ha gestito alcuni tra i marchi più famosi del largo consumo tra i quali Dove, linea di detergenti e deodoranti personal care, lanciata con grande successo in 17 paesi Europei.

I dieci anni passati in Unilever hanno arricchito la sua professionalità in ambito nazionale ed internazionale nelle funzioni Marketing, Sales, HR e Finance.

La carriera è continuata, per altri dieci anni, in Barilla nel ruolo di Marketing Manager sia nella divisione Pasta Barilla che nella divisione Bakery Mulino Bianco e in seguito nel ruolo di Innovation Manager dove ha consolidato la sua esperienza nelle attività di pianificazione strategica e di business development. Attualmente impegnata negli ambiti della green economy e della social responsibility per la trasformazione, lo sviluppo e la crescita di “business sostenibili”, integrando così la sua lunga esperienza nella gestione di organizzazioni complesse.

A completamento dell’esperienza professionale si occupa anche di Mentoring, dando seguito alla sua vocazione di “Mentor” grazie alla sua lunga e consolidata esperienza di manager e di donna.



Madre di tre figli, ha un ruolo attivo nella valorizzazione sociale delle differenze di genere, anche attraverso la promozione e lo sviluppo della managerialità femminile sostenendone l’affermazione in ambito aziendale, sociale e istituzionale.