Magazzini, problem solving, customer experience: i nuovi corsi di Cisita Parma

Le attività operative e gli strumenti per gestire i magazzini

Se si costruisce il magazzino nel modo adeguato, si potrà disporre di uno strumento agile e di enorme valore nel conseguimento del profitto aziendale. Il corso in partenza il prossimo 5 luglio fornirà soluzioni innovative per organizzare e gestire un magazzino moderno al fine di migliorarne le prestazioni dalla progettazione, all’organizzazione, fino alla gestione.

Per informazioni e iscrizioni: Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it

Problem solving – Affrontare i problemi con metodo e motivazione

Il corso in partenza il prossimo 6 luglio propone la strumentazione di base per organizzare la soluzione di problemi in azienda, con una particolare attenzione alla comunicazione interna ed al coinvolgimento dei diversi attori. Spesso, infatti, sono proprio le difficoltà organizzative e di comunicazione che rallentano il percorso di soluzione del problema.

La Customer experience: siete memorabili per i vostri clienti?

Di “Customer eXperience” e di valore strategico parlerà il corso in programma dal prossimo 12 luglio, con l’obiettivo di: identificare le politiche di relazione con il cliente capaci di offrire l’esperienza di acquisto attesa; definire gli indicatori per valutare l’efficacia delle politiche di Customer Care della propria azienda.

