Inserimento professionale dei rifugiati, l'Onu ha premiato Barilla e Mutti

L’UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati ha premiato con il logo "Welcome. Working for Refugee Integration" 107 aziende che nel biennio 2020-21 hanno favorito l’inserimento professionale di oltre 6.000 rifugiati, sostenendo il loro processo d’integrazione in Italia. Un parterre di grandi imprese premiate che sono ben 35, fra i cui nomi spiccano le parmigiane Barilla e Mutti. Premiate anche Carrefour, Decathlon, Gucci, Ikea, Leroy Merlin, Nespresso, Reale Mutua e tante altre.

L’evento di premiazione, ospitato dal Comune di Roma, si è svolto in Campidoglio alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri e del Ministro del Lavoro Andrea Orlando. Nato nel 2017 come un premio alle imprese che assumono rifugiati, oggi "Welcome. Working for Refugee Integration" è un programma ampio che comprende formazione e accompagnamento alle imprese e agli operatori del mercato del lavoro e supporto specifico alle imprese che intendono assumere rifugiati. L’UNHCR, con i suoi partner, supporta le aziende nella coprogettazione di percorsi di formazione e inserimento lavorativo, insieme alle associazioni e alle realtà che accolgono i rifugiati sul territorio.