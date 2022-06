Il «cappotto» della casa e i tubi del gas esterni: ecco come conciliarli

Sono proprietario di un appartamento in un condominio nel quale si stanno facendo i lavori di cui al Superbonus 110%. Si è creato il problema delle tubature esterne del gas: a seguito dell’installazione del cosiddetto «cappotto», non si sa come posizionarle per mantenerle in sicurezza.

Lettera firmata

Risponde l'esperto Avv. Carlo Alberto Del Chicca Consulente Confedilizia Parma

Il problema del lettore è diventato piuttosto comune in questo periodo. A tal proposito, il Tribunale di Como con sentenza n. 913/2020 prima, e la Corte d’Appello di Milano successivamente con sentenza n. 609/2022, si sono occupate del problema. Nel caso di specie, in un condominio costruito circa 40 anni prima, le tubazioni del gas erano state inglobate in apposite «canalette» senza nessuna protezione contro gli incendi, e poi posato il cappotto. Tutti i lavori e impianti erano stati collaudati. Motivo di lamentela di un condomino era la mancanza di «rispondenza dell'impianto di riscaldamento alla normativa vigente», intesa al momento dell’esecuzione dei lavori. Nell’iter giudiziario è stato nominato un consulente del giudice (C.T.U.) il quale ha fatto riferimento alle norme tecniche UNI CIG 7129-2008 e 7129-2015 per l’installazione degli impianti a gas per uso domestico. È stato stabilito dal Ctu che l'impianto del gas non aveva subito una modifica strutturale o funzionale, tant'è che non si era proceduto a collaudo sull'impianto di riscaldamento e non era stato necessario procedere a richieste di attestazioni di conformità. Altro elemento da tenere in considerazione nella vicenda, è la diversa allocazione delle tubazioni che non ha comportato una manomissione o modifica dell'impianto di riscaldamento, che non è stato interessato da lavori di alcun tipo. «La sentenza impugnata richiama le conclusioni del perito in ordine alla vigenza e applicabilità della norma tecnica UNI CIG 7129-2008. L'ausiliario nell'affermare che trattasi di “norma tecnica”, valevole per la installazione e progettazione “a regola d'arte” degli impianti alimentati a gas, ha ritenuto imprescindibile svolgere le valutazioni richiestegli avuto riguardo alle prescrizioni della norma tecnica citata atteso che la scelta tecnica operata per l’esecuzione dei lavori nel condominio è riconducibile alla tipologia di posa “in canaletta”, prevista dalla norma come un criterio contemplato tra le tre previste modalità di posa delle tubazioni (collocazione a vista, in strutture appositamente realizzate, collocazione interrata). La norma tecnica ha pertanto costituito un paradigma di raffronto per potere valutare la rispondenza dell'impianto ai migliori criteri di prevenzione e sicurezza, fermo restando che l'applicazione della norma tecnica è invocabile e valevole in caso di installazione, trasformazione, ampliamento degli impianti o interventi diretti sugli impianti stessi, evenienza non verificatasi nel caso di specie. Né il perito né il giudice hanno affermato la cogenza della norma tecnica, ancor meno il dovere applicarla in relazione ad un intervento che non ha avuto ad oggetto la progettazione o istallazione di impianto a gas, esistente e non modificato, ma solo la messa in opera di attività edilizia finalizzata alla coibentazione». La Corte d’appello ha stabilito che, in un fabbricato di vecchia costruzione, le normative sopra ricordate non possono essere applicate, ma ci si deve limitare alla normativa in vigore all’epoca in cui si è installato l’impianto. Le richieste del condomino sono state respinte.