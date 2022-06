Lean Office, Lean Production, Instagram: i nuovi corsi di Cisita Parma

Lean Office

Il corso, dedicato agli apprendisti e in partenza il prossimo 27 giugno, si pone l’obiettivo di fornire conoscenze e metodologie pratiche per applicare i principi della Lean Office nel lavoro di ufficio ed aiutare ad identificare le principali cause di spreco nei processi amministrativi e di ufficio.

Per informazioni e iscrizioni: Federica Pilli, pilli@cisita.parma.it

Lean Production

Il prossimo 4 luglio è in partenza il corso “Lean Production” inserito nel catalogo dedicato all’apprendistato. Il corso si pone l’obiettivo di illustrare i principi e le tecniche per l’attuazione della “Produzione snella” nell’ottica di miglioramento continuo dei processi aziendali.

Per informazioni e iscrizioni: Federica Pilli, pilli@cisita.parma.it

Instagram, la potenza delle immagini: il social delle immagini, nuove opportunità

Negli ultimi anni Instagram ha sviluppato potenzialità e strumenti interessanti per la strategia social delle imprese. Il corso in programma il prossimo 18 luglio si propone di presentare le principali opportunità che Instagram offre, trasferendo ai partecipanti conoscenze e competenze per sviluppare una presenza efficace sul social rispetto ai propri obiettivi di business.

Per informazioni e iscrizioni: Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it