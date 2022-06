Gestione dei magazzini, problem solving e customer experience: i nuovi corsi di Cisita Parma

Le attività operative e gli strumenti per gestire i magazzini

Il magazzino, costruito nel modo adeguato, rappresenta uno strumento agile e di enorme valore nel conseguimento del profitto aziendale. Il corso in partenza il prossimo 5 luglio fornirà soluzioni innovative per organizzare e gestire un magazzino moderno al fine di migliorarne le prestazioni dalla progettazione, all’organizzazione, fino alla gestione.

Per informazioni e iscrizioni: Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it

Problem solving - Affrontare i problemi con metodo e motivazione

Il corso in partenza il prossimo 6 luglio propone la strumentazione di base per organizzare la soluzione di problemi in azienda, con una particolare attenzione alla comunicazione interna ed al coinvolgimento dei diversi attori.

La Customer experience: siete memorabili per i vostri clienti?

Di “Customer eXperience” e di valore strategico parlerà il corso in programma dal prossimo 12 luglio. Gli obiettivi saranno: identificare le politiche di relazione con il cliente capaci di offrire l’esperienza di acquisto attesa e definire gli indicatori per valutare l’efficacia delle politiche di Customer Care della propria azienda.

