Infografica, allenamento comportamentale e procurement management: i nuovi corsi di Cisita Parma

Comunicare senza parole (o quasi): Infographic Design con Illustrator

Riuscire a comunicare efficacemente in un mondo che va sempre di fretta è ogni giorno più difficile, soprattutto davanti all’infinita quantità di dati e informazioni che ogni giorno ci travolgono. Il corso in partenza il prossimo 14 settembre insegnerà a comunicare attraverso le infografiche in modo veloce ed efficiente, attirando attenzione e “parlando” in modo veloce e accattivante.

Per informazioni e iscrizioni: Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it

Allenamento comportamentale: allena le tue capacità di farti capire, spiegare, convincere

Prestiamo attenzione a chi cattura la nostra curiosità, confidiamo in chi ci dimostra sicurezza e competenza, ma come riuscirci a nostra volta? Il corso in partenza il 20 settembre fornirà tecniche di base estremamente efficaci per migliorare lo stile di relazione attraverso all’allenamento.

Per informazioni e iscrizioni: Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it

Procurement Management - Imparare dall’oggi per gestire il domani

Partirà il prossimo 5 ottobre il nuovo corso dedicato a manager e responsabili aziendali interessati ad approfondire la gestione dei processi di approvvigionamento e degli imprevisti. Focus su: strumenti di gestione dei momenti di crisi, politiche di gestione scorte, valutazioni, gestione dei fornitori, ricerca di nuove fonti di approvvigionamento e politiche energetiche.

Per informazioni e iscrizioni: Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it