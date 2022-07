Chiesi, l'81% del fatturato generato da prodotti sviluppati grazie alla ricerca interna

Circa l’81% del fatturato del gruppo farmaceutico Chiesi - pari a 2,42 miliardi (+8,6% in un anno) - è stato generato da prodotti sviluppati grazie alla ricerca interna. E ancora, il gruppo si attesta al primo posto tra le società farmaceutiche italiane e al 12/mo in Europa per investimenti in ricerca e sviluppo e ha ricevuto dall’organizzazione internazionale Carbon Disclosure Project un punteggio complessivo pari a B per la sua strategia di neutralità carbonica e per aver adottato un’azione coordinata sulle questioni climatiche. Rating 'A' per la gestione sulle tematiche inerenti al cambiamento climatico. Sono i risultati principali evidenziati dal rapporto annuale e di sostenibilità del 2021 di Chiesi.



«In Chiesi non solo ci impegniamo a migliorare il nostro impatto ma vogliamo lasciare un’impronta positiva sul mondo - ha sottolineato l’ad Ugo Di Francesco - Condividendo quanto appreso e mantenendo un approccio trasparente e responsabile in merito ai nostri successi così come insuccessi, speriamo di contribuire al progresso sostenibile del nostro settore».

Chiesi punta a potenziare la sua capacità su ricerca e sviluppo, in particolare con il Biotech Centre of Excellence dedicato ai prodotti biologici la cui apertura è prevista a Parma nel 2024. Continua l’impegno a ridurre l’impatto ambientale delle proprie soluzioni terapeutiche e del suo operato. Il report segnala il lancio l’anno scorso della Eco-Friendly Products Challenge e ulteriori progressi nella transizione verso un inalatore spray a basso impatto ambientale, un progetto che punta a ridurre l’impronta di carbonio degli inalatori fino al 90%.