Impatto ambientale positivo: Davines è "B Corp Best For The World 2022"

Davines Group è stata nominata B Corp™ Best for the World™ 2022 in virtù dell’eccezionale impatto positivo nell’area Ambiente.

Best for the World è un primato riconosciuto da B Lab alle B Corp certificate, i cui score ottenuti per le cinque aree di impatto del B Impact Assessment - comunità, clienti, ambiente, governance e persone - rientrano nel 5% dei migliori punteggi di tutte le B Corp della stessa dimensione.

Davines Group ha ottenuto questo riconoscimento grazie a iniziative come la carbon neutrality raggiunta in tutti gli uffici di Davines del mondo, l’aumento della percentuale di materiali riciclati o provenienti da fonti alternative a quelle fossili nel portfolio dei packaging e l’utilizzo maggioritario, nelle proprie formule, di ingredienti altamente biodegradabili: in 5 anni Davines ha aumentato dell’11,5% la biodegradabilità delle formule, cosa che ha portato a un minore bio-accumulo e a una maggiore salvaguardia del pianeta.

“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento perché premia il nostro impegno tangibile per generare un impatto positivo sul pianeta e su tutte le realtà con cui entriamo in contatto. Il Gruppo, con i due brand Davines e Comfort Zone, ha intrapreso da diversi anni un percorso volto a rendere la sostenibilità uno degli elementi distintivi del modello organizzativo e allo stesso tempo a collaborare e unire le forze con le altre aziende B Corp. Questo perché siamo convinti che l’unico modo per avviare e accelerare la necessaria trasformazione dall’attuale modello socioeconomico estrattivo a un nuovo paradigma rigenerativo – una trasformazione ormai non più rimandabile – sia quello di creare alleanze e coalizioni multilaterali, che lavorino congiuntamente ad un obiettivo comune”, commenta Davide Bollati, presidente del gruppo Davines.

Ogni anno, Best for the World riconosce le B Corp più virtuose che, tramite le proprie attività, riescono a generare un forte impatto positivo. Essere una B Corp “Best For The World” è molto più di un semplice riconoscimento: rappresenta l’opportunità di condividere conoscenze, insegnamenti e best practice con la community B Corp e altre imprese al di fuori della community per incoraggiare la trasformazione del mondo del business.

La lista completa delle aziende BFTW 2022 è disponibile su bcorporation.net.