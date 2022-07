Recupero crediti, origine delle merci e procurement management: i corsi di Cisita Parma

Recupero crediti: come tutelarsi dai mancati pagamenti

Il corso in partenza il prossimo 21 settembre offrirà a professionisti e aziende una panoramica delle più rilevanti questioni relative al recupero crediti fornendo le basi, i riferimenti giuridici, i suggerimenti pratici per un corretto inquadramento delle diverse fattispecie che possono presentarsi nella prassi.

Per informazioni e iscrizioni: Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it

Origine delle merci

Obiettivo del corso in programma il prossimo 22 settembre sarà quello di analizzare le regole, i documenti e le sanzioni per la corretta attribuzione dell’origine delle merci, sia per quanto concerne il “made in” sia per quanto concerne il trattamento preferenziale nelle esportazioni verso i Paesi che hanno sottoscritto un accordo di libero scambio con l’UE.

Procurement Management – Imparare dall’oggi per gestire il domani

Partirà il prossimo 5 ottobre il nuovo corso dedicato a manager e responsabili aziendali interessati ad approfondire la gestione dei processi di approvvigionamento e degli imprevisti. Focus su: strumenti di gestione dei momenti di crisi, politiche di gestione scorte, valutazioni, gestione dei fornitori, ricerca di nuove fonti di approvvigionamento e politiche energetiche.

