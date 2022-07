Nuovo Headquarter milanese per il Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia

Uno smart-building ecosostenibile, accogliente e innovativo, caratterizzato da elevati standard di efficienza energetica. Queste sono le principali caratteristiche della scelta green fatta da Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni e Stelvio Agenzia

Assicurativa, nel rispetto della tradizione del Gruppo Crédit Agricole e pienamente condivisa da Crédit Agricole Assurances, primo gruppo assicurativo in Francia, leader nella Bancassicurazione in Europa e da oltre 30 anni orientato a sostenere concetti di utilità sociale e universalità.

La nuova sede in centro a Milano, denominata Vigentina9 (VG9), si estende su 5.600 metri quadrati ed è espressione tangibile della filosofia del Gruppo e della sua sensibilità verso investimenti ecosostenibili. Progettata nel 1962 dall’architetto Enrico Bignoli e dall’ingegnere Franco Fasoli, è stata rivisitata in chiave moderna e del tutto trasformata, grazie ad un intervento di

riqualificazione edilizia affidato al Gruppo Lombardini22.

L’amministratore delegato, Marco Di Guida commenta: “La nostra nuova sede milanese è un progetto immobiliare di cui siamo orgogliosi. È nato ed è stato realizzato per esprimere concretamente l’attenzione e l’importanza che attribuiamo alle persone, che sono al centro di tutti i nostri obiettivi. La scelta di offrire ai nostri collaboratori un luogo di lavoro del tutto nuovo, pensato

su misura per loro ed in linea con i principi di work-life balance e integration ha dato vita a VG9. La scelta di acquistare un edificio storico e di riqualificarlo interamente con criteri volti alla massima riduzione dell’impatto ambientale – prosegue Di Guida - nasce dalla volontà di valorizzare il contesto urbano in chiave ecosostenibile, in linea con l’impegno concreto del nostro Gruppo internazionale verso la sostenibilità, l’innovazione e la società”.

La riqualificazione dell’immagine esterna di Vigentina9, infatti, le è valsa la certificazione LEED livello Platinum: il massimo possibile secondo il protocollo che valuta l’eco-compatibilità degli edifici.

La nuova facciata di VG9 rispetta la sagoma originaria dell’edificio e, allo stesso tempo, lo caratterizza con una proposta più contemporanea, conferendogli un dinamismo in armonia con il contesto urbanistico attuale.

All’interno tutto è stato pensato in ottica di flessibilità con workstation in openspace, uffici multifunzionali e aree comuni ricreative fruibili anche per riunioni di lavoro o incontri informali, coerentemente con le nuove metodologie di lavoro adottate dal Gruppo che prevedono l’alternanza tra lavoro in sede, smart-working e relazioni in chiave digitale.

Sostenibilità e design si fondono con l’innovazione, che si trova nelle sale riunioni evolute, prenotabili tramite APP e munite di tecnologie audio-video di ultima generazione; nel sistema di illuminazione, che autogestisce intensità e luminosità, in armonia con la luce naturale diffusa dalla facciata esterna, a vetrate; negli schermi LED per la proiezione degli ultimi aggiornamenti dal mondo e, infine, nel visionario Auditorium.

“La scelta di realizzare la nostra nuova sede VG9 attraverso un edificio sostenibile, ben collegato con i trasporti pubblici, tecnologicamente avanzato, un employee-centric work environment che, oltre a sostenere le nostre persone, incrementa la nostra competitività nel nuovo mercato del lavoro e permette di attrarre i talenti delle nuove generazioni, interessate sempre più ad aspetti trasversali come la tecnologia, le tematiche ESG e le politiche di wellbeing aziendale” – afferma Alessandro

Castelli, Direttore HR, la cui struttura ha svolto un ruolo importante nella realizzazione dell’intero progetto, accelerando la trasformazione culturale ed organizzativa all’interno del Gruppo assicurativo.