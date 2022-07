Le aziende dell'Ittico di Parma sbancano i premi della comunicazione

Sei premi e quattro menzioni speciali in tre dei più prestigiosi premi della comunicazione italiana. Questo il palmarès di Foodlab, leader del salmone affumicato con sede a Polesine Zibello, e Rizzoli Emanuelli, la storica azienda parmigiana di conserve ittiche, una serie di riconoscimenti ottenuti per le campagne firmate da Lampi. Comunicazione illuminata. agenzia di Parma specializzata nella comunicazione integrata e innovativa.

Due aziende di Parma e un’agenzia di Parma, un incontro che mette in comune conoscenze e obiettivi, in un sistema che eleva il territorio e la sua eccellenza nel food alla ribalta nazionale.

Il nuovo marchio di Foodlab, ad esempio, Fumara, per cui Lampi ha ideato nome, pack, sito, social media, catalogo, video di lancio, ha convinto le giurie degli NC Awards (Secondo premio miglior campagna olistica Food, Terzo premio Packaging & design), dei Touchpoint awards (miglior Brand Naming) e dei Mediastars (Primo Classificato Categoria Visual Identity, Secondo Classificato Packaging Design, oltre alle menzioni speciali per il Graphic Design e la Direzione creativa).

Le giurie dei tre premi, composte dai marketing manager di grandi aziende italiane, hanno concordemente premiato il nome ideato per il salmone di Foodlab, Fumara appunto, in onore della nebbia della Bassa e del particolare metodo di affumicatura che conferisce al prodotto un gusto morbido ed elegante, vicino ai gusti italiani.

L’immagine e lo storytelling del nuovo brand, con le suggestive atmosfere del Po e i pack che richiamano le rive e i sassi del Fiume, hanno portato il territorio parmense sugli scaffali di tutta Italia. Anche sul digitale il sito web, l’online video e i social hanno diffuso presso le platee di consumatori la conoscenza di questo salmone pescato nei mari del Nord e lavorato a Parma, ‘nella nebbia del Grande Fiume’. Foodlab, già tra i leader del salmone affumicato in Italia, dopo l’introduzione della nuova immagine ha aumentato le vendite del 30% anno su anno, riuscendo ad entrare in diverse nuove insegne.

Rizzoli Emanuelli invece, che con Lampi collabora dal 2018, ha ricevuto due Special Star Mediastars per lo spot realizzato per i cinema. Una celebrazione del lavoro corale di tante persone, dai pescatori, ai salatori, agli addetti della produzione. Con una suggestiva carrellata di voci che si alternano, ognuna con la sua inflessione, si perpetua la storia di un prodotto unico, sintetizzata idealmente da Massimo Rizzoli stesso: ‘Peschiamo così dal 1906. La nostra storia parla per noi’. Lampi. Comunicazione illuminata. ( www.lampi.it) è un’agenzia di comunicazione integrata e innovativa. Nata a Parma nel 2015, lavora per alcuni grandi marchi nazionali e internazionali, come Riomare, Simmenthal, Spuntì, Petreet, Fiorucci Salumi, La Doria, Swisse, Gruppo Fassa Bortolo, Vinavil, UHU, e per aziende d’eccellenza, come appunto Rizzoli Emanuelli e Foodlab.

Votata alla performance, crea strategie multicanale a propulsione digitale, che utilizzano di volta in volta i mezzi necessari ai diversi obiettivi, dal digitale appunto, agli spot tv, alle attivazioni sul punto vendita.