Crédit Agricole, 256 milioni di utile netto (+12%) per il gruppo bancario

L’utile netto consolidato del gruppo bancario Credit Agricole Italia raggiunge 256 milioni (+32% sullo stesso periodo dell’anno scorso, adjusted includendo le componenti del Gruppo Creval dal 1 gennaio 2021 per il periodo precedente all’acquisizione) e si attesta a 235 milioni di euro (+28%) includendo gli oneri derivanti dall’acquisizione del Credito Valtellinese. I ricavi sono pari a 1.265 milioni di euro (-1% adjusted), gli oneri operativi a 792 milioni (-4%) e le rettifiche su crediti a 102 milioni di euro (-42%). Gli impieghi verso la clientela sono pari a 64,5 miliardi (-0,7% rispetto a fine dicembre 2021), la raccolta diretta a 70,6 miliardi (-5,4%), la raccolta gestita a 49,6 miliardi di euro (-5,9%). A livello di capitale il Common Equity Tier 1 Ratio Fully Loaded è al 13,1%.

Il Gruppo Crèdit Agricole ha ottenuto un utile netto reported nei primi sei mesi del 2022 di 4,1 miliardi di euro, con ricavi pari a 19,237 miliardi di euro. I risultati relativi al semestre del Crèdit Agricole in Italia, del Gruppo Bancario Crèdit Agricole Italia e di Crèdit Agricole ha raggiunto i 564 milioni di euro (+12%).

Il Crèdit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con circa 17.000 collaboratori e circa 5,3 milioni di clienti grazie ad un Gruppo composto, oltre che dal Gruppo Bancario Crèdit Agricole Italia, anche dal Corporate e Investment Banking (CACIB), e dalle società di Servizi Finanziari Specializzati (Agos, FCA Bank), Leasing (Crèdit Agricole Leasing, parte del Gruppo Bancario) e Factoring (Eurofactor), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (Crèdit Agricole Vita, Crèdit Agricole Assicurazioni, Crèdit Agricole Creditor Insurance) e Wealth Management (CA Indosuez Wealth Management in Italia e CA Indosuez Fiduciaria).