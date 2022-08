Chiusura estiva

Gli uffici di Cisita Parma rimarranno chiusi dall’8 agosto al 19 agosto 2022 compresi, riapriranno regolarmente lunedì 22 agosto con i consueti orari (9.00-13.00 e 14.00-18.00, dal lunedì al venerdì).

Lo staff augura a tutti Buone Vacanze!

Nuovo corso per “Tecnico dell’Industria Molitoria”

Sono aperte fino al 2 settembre le iscrizioni al percorso formativo dedicato alle tecniche e alle tecnologie innovative in campo molitorio. Il corso inizierà con un percorso comune per fornire le nozioni di carattere generale sulla tecnologia molitoria e sulla legislazione in materia, caratterizzandosi poi in due percorsi specialistici: uno dedicato all’analisi e controllo qualità, l’altro alla programmazione della produzione e manutenzione degli impianti. Per informazioni e iscrizioni: Annalisa Roscelli, roscelli@cisita.parma.it

Comunicare senza parole (o quasi): Infographic Design con Illustrator

Riuscire a comunicare efficacemente in un mondo che va sempre di fretta è ogni giorno più difficile, soprattutto davanti all’infinita quantità di dati e informazioni che ogni giorno ci travolgono. Il corso in partenza il prossimo 14 settembre insegnerà a comunicare attraverso le infografiche in modo veloce ed efficiente, attirando attenzione e “parlando” in modo veloce e accattivante. Per informazioni e iscrizioni: Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it