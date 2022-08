Prezzi dei carburanti in discesa ma "in ritardo" rispetto alle quotazioni del petrolio

Prezzi dei carburanti ancora in discesa, anche se in ritardo, sulla scia del crollo del prezzo del petrolio, con il Brent giù del 25% dall’inizio di giugno. La benzina in modalità self, rileva Quotidiano Energia, si attesta mediamente a 1,833 euro al litro, contro l’1,861 di venerdì. Mentre il diesel self fa registrare un prezzo medio di 1,815 euro al litro.