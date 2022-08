La viceministra Castelli: "Ci sono i margini per un nuovo decreto contro il caro-gas"

«Ci sono i margini per un nuovo decreto per calmierare gli effetti del prezzo del gas che ha raggiunto livelli record e insostenibili. Ritengo si debba intervenire nei prossimi giorni». Così il viceministro all’Economia, Laura Castelli, risponde all’ANSA sulla possibilità di nuove misure contro il caro-gas.

«Ma - aggiunge - dobbiamo agire su due piani. Va velocemente fissato un tetto al prezzo del gas, una priorità del Paese su cui c'è una battaglia, in sede Ue, che Draghi e Di Maio stanno conducendo e su cui è auspicabile l’impegno di tutte le forze politiche. Una cosa che rilanciano anche le associazioni di categoria».