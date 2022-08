Ita: il fondo Certares con Delta e Air France-Klm ha vinto la gara

Il fondo statunitense Certares, in partnership commerciale con Delta ed Air France-Klm, vince la gara per Ita Airways, e andrà così in trattativa esclusiva col governo.

Fondato nel 2012, il suo presidente e amministratore unico è Greg O'Hara, che ha sia la nazionalità canadese che quella greca, per cui il compratore è formalmente anche cittadino comunitario. Certares ha la sede a New York ed uffici a Lussemburgo e Milano con quest’ultima anche l’headquarter per l'Europa, guidato dallo stesso O'Hara.

Gestisce fondi di private equity, di private credit e real estate ed è leader negli investimenti nei settori dei viaggi, del turismo e dell’ospitalità con quote in aziende che vendono viaggi o servizi come American Express, Global Business Travel, Tripadvisor, Hertz ed agenzie turistiche di lusso negli Stati Uniti.

Il suo valore di mercato è di oltre 10 miliardi di dollari, compresi i coinvestimenti. Certares potrà quindi aiutare Ita a vendere milioni di biglietti, in particolare nella classe business e sulle rotte più redditizie come quelle a lungo raggio verso il Nord America. Al tempo stesso potrà contribuire a portare in Italia tanti turisti americani di fascia alta.