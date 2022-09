Coppa di Parma e Salame Felino si promuovono al Festival del Prosciutto

Dal 2 al 4 settembre, i Consorzi di Tutela di Coppa di Parma Igp e Salame Felino Igp partecipano alla XXV edizione del Festival del Prosciutto di Parma: la tradizionale tre giorni di Langhirano celebra una Dop simbolo dell’eccellenza made-in-Italy. Coppa di Parma IGP e Salame Felino IGP saranno protagonisti nella Cittadella del Prosciutto: in quest’area, per tutta la durata del Festival, i visitatori in arrivo a Langhirano potranno degustare gratuitamente le due eccellenze della salumeria della Food Valley Parmense. Per i due Consorzi di Tutela, il Festival sarà anche l’occasione per raccontare la storia di due produzioni dalla tradizione secolare e per spiegare il legame con un territorio dalle caratteristiche microclimatiche particolari, che rende unici Coppa di Parma Igp e Salame Felino Igp.

Come spiega Fabrizio Aschieri, presidente del Consorzio della Coppa di Parma, «La miglior forma di promozione della Coppa di Parma Igp è rappresentata dall’assaggio. Di qui la scelta di partecipare al Festival del Prosciutto di Parma, evento di grande richiamo sul territorio, e a una serie di eventi in calendario tra settembre e ottobre. Nel Parmense, saremo prima a Fontanellato, al fianco della Regione Emilia-Romagna, per il road show Tramonto Divino, dedicato alla promozione delle Dop e Igp emiliano-romagnole, e poi a Borgotaro, per la Fiera del Fungo Porcino di Borgotaro Igp. A fine settembre faremo il nostro esordio a Terramadre - Salone del Gusto, a Torino, sempre in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna. A ottobre, invece, abbiamo in programma una tappa a Milano, in occasione di Milano Golosa, happening food ideato dal “gastronauta” Davide Paolini».

Umberto Boschi, presidente del Consorzio del Salame Felino, sottolinea l’importanza di fare sistema: «Per noi del Consorzio, partecipare al Festival del Prosciutto di Parma, significa fare squadra a Parma, affiancandoci a un prodotto che è un orgoglio del nostro territorio e ambasciatore di italianità nel mondo, e ribadire il nostro forte legame territoriale con la Food Valley Parmense. Non dimentichiamo che oggi il cibo è sinonimo di attrattività turistica: sono sempre più i turisti che scelgono una destinazione anche in funzione delle esperienze gastronomiche che può offrire. Come Consorzio vogliamo quindi dare il nostro contribuito per innescare un circuito positivo in termini di promozione del territorio».