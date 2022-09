Trasformazione tecnologica e digitale, il Call4Digital di Crédit Agricole Italia: ecco i finalisti

Si è da poco conclusa con ottimi risultati la raccolta delle adesioni per

Call4Digital, la prima call for startup di Crédit Agricole Italia, nata in collaborazione con la Digital

Factory, Business Unit del Gruppo che si occupa di semplificare i processi e migliorare l’user

experience di Clienti e Colleghi, e Le Village by CA di Parma - Incubatore di Imprese Innovative

del Crédit Agricole.

Con questa call, lanciata su scala nazionale grazie al network dei Le Village italiani e francesi, Crédit

Agricole Italia ha l’obiettivo di accelerare il suo processo interno di innovazione, sviluppando con un

approccio open innovation nuove soluzioni che contribuiscano alla trasformazione tecnologica e

digitale del Gruppo.

Le oltre 80 startup che si sono candidate hanno proposto progettualità orientate principalmente sui

macro ambiti: Robotic Process automation, strumenti di digitalizzazione del mondo HR, knowledge

management e ricerca documentale. Oltre l’80% delle soluzioni proposte utilizzano inoltre

l’Intelligenza Artificiale: tecnologie NLP, Machine Learning e algoritmi conversazionali/chatbot.

Forti le presenze internazionali, che si attestano a più del 10%, provenienti in particolare da

Francia, Regno Unito, Germania, Monaco e Canada, con startupper in alcuni casi già ospitati dai

Village by CA. Il network internazionale dei Village di Crédit Agricole nasce a Parigi nel 2014 e

ad oggi conta 43 sedi in tutto il mondo. In Italia l’ecosistema d’innovazione dei Village by CA può

contare sulle tre sedi di Milano, Parma e Padova, e tre di prossima attivazione con più di 120 startup,

oltre 70 partner, più di 80 abilitatori.

Grazie agli incontri dedicati, organizzati nel corso dell’estate con le Business Unit del Gruppo e volti

ad approfondire gli aspetti tecnici dei singoli progetti, le startup hanno potuto avvicinarsi in maniera

concreta alle realtà operative di Crédit Agricole Italia ed alle esigenze di una clientela dinamica e

all’avanguardia. A seguito di questi incontri, sono stati scelti i 5 finalisti che parteciperanno all’evento

di premiazione DEMO DAY, che si terrà il 22 settembre.

Chi sono i finalisti?

 Cézam è una società fondata con l'obiettivo di facilitare l'analisi del credito per le banche,

creando un insieme di algoritmi di analisi finanziaria, scoring e proposte di soluzioni

alternative in tempo reale, configurabili secondo i criteri di concessione di ciascuna

Banca, e un modulo di lettura ottica per estrarre automaticamente dati importanti dai

documenti dei mutuatari. Il tempo risparmiato consente di analizzare più pratiche e fornire

una risposta più rapida ai propri clienti o potenziali clienti.

 Hyntelo è una scaleup italiana, fondata nel 2015 come spin-off della Scuola Sant’Anna

di Pisa, da 3 ingegneri con esperienze diverse e complementari di data science,

management, Venture Capital. Cresce nell’offerta di servizi professionali che consentono

ai clienti di estrarre insight e valore dai dati. Nel tempo ha sviluppato una serie di soluzioni

e prodotti tra cui Lyriko, che consente la generazione di suggerimenti prescrittivi per la

forza vendite e la personalizzazione dell’esperienza dei clienti sui canali digitali.

 Newired è una soluzione di Digital Adoption che consente la creazione di guide

contestuali e dinamiche che aiutano l’utente passo passo mentre usa applicazioni web,

all’interno delle stesse. L’obiettivo è quello di aiutare clienti in tutto il mondo a supportare

l’onboarding degli utenti, a ridurre i carichi sui call center e a fidelizzare i clienti.

 Firedesktop progetta, sviluppa e commercializza software per applicare l’Intelligenza

artificiale ai processi aziendali. Basati su algoritmi innovativi in grado di analizzare e

comprendere il contenuto dei documenti, i prodotti Firedesktop consentono di estrarre e

classificare in automatico le informazioni cercate, valorizzando al massimo tutti i dati

aziendali, soprattutto quelli non strutturati che tradizionalmente sfuggono ai sistemi

informatici.

 Userbot è una PMI innovativa, fondata nel 2017. È una piattaforma di Intelligenza

Artificiale Conversazionale che automatizza le conversazioni tra utenti e aziende tramite

chat, chiamate vocali e Umani Digitali – Assistenti Virtuali dalle sembianze umane – in

grado di rispondere alle richieste in tempo reale. É una soluzione omnichannel in grado

di intervenire su tutti i canali digitali di un’azienda, disponibile h24, multilingua e scalabile,

per una Customer Experience coinvolgente ed evoluta.

Tra queste la startup vincitrice, selezionata durante il DEMO DAY, avrà l’opportunità di contribuire

ad accelerare il percorso di open innovation del Gruppo, testando sul campo, con il supporto

della Digital Factory, la propria idea progettuale.