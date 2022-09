Formazione e imprese: i nuovi corsi

Il magazzino fiscale e la valutazione delle rimanenze

Tra i molti oneri che un’azienda deve sostenere c’è anche la gestione del cosiddetto “magazzino fiscale”, ovvero la contabilità delle rimanenze comunemente detta anche, contabilità di magazzino.

Nello svolgimento della loro attività infatti le imprese industriali e commerciali necessitano di materie prime, semilavorati, materiali di consumo, merci e prodotti finiti, che impiegano nella realizzazione di prodotti destinati alla vendita o che saranno rivenduti nella condizione in cui si trovano, soggetti a specifiche regole di contabilizzazione e di valutazione.

Il corso in programma il 29 settembre permette di approfondire tutti gli aspetti legati alla gestione del cosiddetto magazzino fiscale.

Gestire modelli di calcolo con l’utilizzo di Microsoft Excel (livello intermedio)

Non è difficile percepire per un’azienda l’importanza di gestire ed organizzare i dati economici in modo efficiente, né tanto meno quanto ciò risulti strategico per moltissime attività, quali le vendite, il marketing, il servizio clienti, la contabilità. Obiettivo del corso che si terrà il prossimo 29 settembre è fornire ai partecipanti le competenze necessarie per la costruzione di modelli per il controllo dei dati dell’Impresa: partendo dal foglio bianco per arrivare al modello software Excel.

Si privilegia un orientamento volto alla risoluzione delle problematiche più comuni del foglio elettronico per le analisi e le attività tipiche di chi opera nei diversi compartimenti aziendali.

Instagram, la potenza delle immagini

Instagram è uno degli ultimi nati nella famiglia social, ma in pochi anni ha superato in popolarità social network di fama mondiale. Acquisito da Facebook Inc. nel 2012, oggi Instagram ha sviluppato potenzialità e strumenti interessanti per la strategia social delle imprese.

Il corso in partenza il 3 ottobre si propone di presentare le principali opportunità che Instagram offre e di trasferire ai partecipanti conoscenze e competenze per sviluppare una presenza efficace sul social rispetto ai propri obiettivi di business.

il corso sarà svolto in modalità webinar.