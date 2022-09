Dalla gestione allo smart working: i nuovi corsi di Cisita Parma

La corretta gestione per un vantaggio competitivo

Obiettivo del corso che si terrà il 4 ottobre è l’individuazione della corretta modalità di rilevazione delle esigenze aziendali, mediante un approccio della Risk Analysis, al fine di redigere un documento (capitolato di fornitura) efficace da condividere con il fornitore. Il percorso è rivolto a manager, addetti ufficio acquisti e ufficio tecnico, responsabili del sistema gestione qualità, imprenditori.

Creare uno smart team: passare dall’home working allo smart working con Microsoft Teams

Lo smart working, i processi di digitalizzazione e le sfide organizzative portate dall’emergenza stanno facendo emergere la necessità di rafforzare le soft skills digitali nella collaborazione aziendale. È basilare adottare strategie agili: le nuove tecnologie si affiancano e supportano le relazioni con i colleghi, i clienti e gli stakeholders. Durante il corso in programma l’11 ottobre verranno mostrate alcune delle principali funzionalità di MS Teams a supporto della creazione di uno smart team.

Il responsabile di funzione e la gestione dei collaboratori

Dirigere un’azienda, una funzione o un reparto, significa seguire i clienti, assumere decisioni, gestire collaboratori, in qualche caso svolgere attività operative. Il corso, in partenza il prossimo 12 ottobre, ha lo scopo di chiarire il ruolo che ogni responsabile deve esercitare all’interno dell’azienda, fornendo alcuni strumenti utili per presidiare tutte le attività. Attraverso questo percorso si acquisirà un metodo per analizzare il proprio ruolo di responsabile, si imparerà ad utilizzare uno strumento per ripartire correttamente il tempo di lavoro secondo priorità e si apprenderanno vari strumenti di auto diagnosi per le principali capacità richieste ad un responsabile.

Per informazioni e iscrizioni: Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it