Pmi: in crescita l'artigianato in Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna nel secondo trimestre 2022 risalgono produzione (+7,3%) e fatturato (+8,2) della componente industria. In piena ripresa il volume d’affari del comparto costruzioni (+8,5%). Registro imprese: in cala il numero nell’industria (-1,8%), mentre risale nelle costruzioni (+1,8%). L’artigianato sta recuperando posizioni. E’ quanto emerge dall’indagine sulla congiuntura nel secondo trimestre 2022 di Camere di commercio e Unioncamere Emilia-Romagna.

Nella primavera 2022 le imprese artigiane della manifattura regionale sono riuscite a realizzare un ulteriore recupero della produzione (+7,3%) rispetto al secondo trimestre del 2021 consolidando la tendenza positiva avviata nel primo trimestre dello scorso anno. Nonostante questo sostanziale recupero, il livello della produzione è risultato ancora inferiore del (-6,4%) rispetto a quello dello stesso trimestre del 2018.

L’andamento del fatturato valutato a prezzi correnti ha avuto un recupero superiore a quello della produzione (+8,2%), trainato dal mercato interno. Per le imprese con accesso ai mercati di esportazione la dinamica del fatturato estero si è mantenuta stabile confermandosi sensibilmente più contenuta (+4,3%).

Il fatturato complessivo è invece ancora risultato inferiore del 3,9%, rispetto a quello dello stesso trimestre del 2018, ultimo trimestre positivo. Il traino alla crescita degli ordinativi è giunto dal mercato interno.

Alla fine dello scorso giugno le imprese attive artigiane dell’industria ammontavano a 26.330 con una marcata flessione dell’1,8% rispetto alla fine dello stesso mese dello scorso anno, equivalente alla perdita di 473 imprese. Ha trovato conferma la tendenza positiva per l’artigianato delle costruzioni, superando quello dello stesso periodo del 2018.