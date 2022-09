La gestione del magazzino, del tempo e dei processi decisionali: i nuovi corsi di Cisita Parma

Efficienza, ordine e pulizia nel magazzino

Il corso, in programma il prossimo 13 ottobre, si propone di incrementare l’efficienza del magazzino utilizzando le metodologie legate al modello delle 5S, definendone strumentazioni, applicazioni e sviluppo, anche attraverso metodologie online. Lo scopo sarà quello di ottenere un magazzino pulito e ordinato, oltre a incrementare la cultura della qualità e sensibilità negli addetti di magazzino (ordine e pulizia), nella gestione delle attività.Per informazioni e iscrizioni: Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it

Come trasformare il responsabile amministrativo in controller

Le Pmi hanno sempre più bisogno di sviluppare cultura del controllo di gestione, per rilevare tendenze e produrre costantemente informazioni di supporto ai processi decisionali. Il corso, in partenza il prossimo 13 ottobre, si propone dunque di illustrare ai partecipanti, di estrazione amministrativa, come approcciare e gestire le principali problematiche di controllo, nell’ottica di acquisire semplici strumenti da utilizzare ed accrescere significativamente la propria professionalità, al fine di misurarsi poi in azienda su di un progetto operativo di sviluppo della funzione.

Gestione del tempo e dello stress

Il corso in programma il prossimo 18 ottobre è rivolto a tutti coloro che sentono di non riuscire più a governare il tempo in ambito lavorativo e ne sono “consumati”. Questo processo può essere facilmente interrotto, razionalizzando il tempo, identificando vere e false priorità e trovando la risposta adatta ad ogni specifica situazione critica che si deve gestire.

