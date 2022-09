Innovazione e internazionalizzazione: al via un ciclo di webinar a Parma

Ciclo di seminari della Camera di commercio su innovazione e internazionalizzazione aziendali, in collaborazione con Sole 24 Ore e Ordine dei dottori commercialisti. Si parte il 28 settembre con “La Tecnologia blockchain al servizio della proprietà industriale e la gestione in sicurezza del processo inventivo nell’era digitale”. Riconoscimento di crediti formativi

La Camera di commercio, in forza di una convenzione siglata con Sole 24Ore, realizza un ciclo di sei seminari, da qui al prossimo maggio, su tematiche di interesse per le imprese, tra cui l’innovazione e l’internazionalizzazione.

“La Tecnologia blockchain al servizio della proprietà industriale e la gestione in sicurezza del processo inventivo nell’era digitale” è l'argomento oggetto del primo incontro online, in programma mercoledì 28 settembre, dalle 15 alle 17, organizzato in collaborazione con Gruppo24 Ore e Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Parma. I relatori saranno l’Avv. Filippo Casanti e il Dr. Paolo Migani dello Studio Casanti Migani, Partner 24Ore.

Tutte le attività propedeutiche alla nascita di un titolo di proprietà intellettuale / industriale (idea, prime valutazioni, note e progetti preliminari, prototipizzazione, test e analisi, piano di marketing, progetto finale), che devono essere obbligatoriamente riservate, spesso non sono oggetto di adeguata tutela per gli inventori, col rischio ad esempio di furti di segreti industriali, usi illeciti di privative, perdita del diritto di esclusiva o della libertà ad operare, o violazione del diritto d’autore. Il webinar, rivolto a tutte le realtà imprenditoriali, siano esse start-up oppure imprese industriali affermate, ha lo scopo di presentare con taglio pratico la concreta applicazione di tecnologie blockchain e timestamping al settore della proprietà intellettuale e industriale.

Programma e iscrizione online sul sito camerale www.pr.camcom.it. Informazioni e contatti in Camera di commercio di Parma, Ufficio PID (Punto Impresa Digitale), Tel. 0521/210247 - 0521/210203, pid@pr.camcom.it

