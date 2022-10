Lavorare sotto stress, servizi per IT nelle Pmi, formazione per Rspp: i nuovi corsi di Cisita Parma

Operare efficacemente sotto stress

Lo stress è uno dei costrutti più complessi, ma al tempo stesso più interessanti della ricerca psicologica. Innumerevoli, infatti, sono gli studi che dimostrano il collegamento stretto fra condizioni alterate da stress, livelli biologici, salute fisica/psicologica, pieno sviluppo delle potenzialità individuali e soprattutto performance professionali.

L’obiettivo di questo corso, in programma l’11 ottobre, è di aumentare la consapevolezza dei partecipanti rispetto ai segnali comportamentali, psicologici e fisici, predittivi di stress e accrescere la conoscenza degli effetti dello stress sulle principali procedure operative (processi di valutazione, presa di decisioni, relazioni interpersonali, risoluzione dei problemi, ecc.). Il corso è valido come aggiornamento ASPP/RSPP.

Per informazioni e iscrizioni: Chiara Ferri, ferri@cisita.parma.it

Servizi per IT nelle PMI – Editing Video e Grafica Digitale base

Il corso in partenza il prossimo 12 ottobre è rivolto alle persone che, indipendentemente dalla condizione occupazionale, vogliano aggiornare, qualificare e specializzare le proprie competenze tecniche e professionali, rendendole adeguate e rispondenti a sostenere la duplice transizione verde e digitale che sta modificando i processi di lavoro e i modelli organizzativi delle imprese, in particolare quelle della filiera dei servizi ICT. Destinatari del percorso finanziato (Operazione Rif. PA 2021-15645/RER “Formazione permanente per la filiera dei Servizi ICT in Emilia” approvata con DGR n° 962 del 21/06/2021 e co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna) sono persone residenti o domiciliate in regione Emilia-Romagna che hanno assolto l’obbligo scolastico e/o formativo; con percorsi educativi e formativi attinenti oppure con esperienza lavorativa coerente rispetto agli obiettivi formativi. I dipendenti pubblici non sono ammessi.

Per informazioni e iscrizioni: Jenny Barbieri, barbieri@cisita.parma.it

53esima edizione del corso RSPP

Il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione costituiscono per il datore di lavoro il riferimento per la valutazione, la programmazione e la consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Compito specifico di tali soggetti è l’attuazione di quanto indicato dall’art.33 del d.lgs 81/08.

L’attribuzione di tali compiti rende l’RSPP, insieme al datore di lavoro, il protagonista dell’organizzazione aziendale della salute e sicurezza sul lavoro, e sono infatti affidate a questa figura le funzioni progettuali e attuative delle misure di sicurezza, nonché la realizzazione tecnica di quanto programmato.

L’RSPP ha la responsabilità di promuovere un approccio gestionale diffuso della prevenzione e della formazione specifica diretta alla gestione delle diverse problematiche connesse alla prevenzione: valutazione dei rischi, modalità d’intervento più idonee per perseguirne la diminuzione, gestione delle relazioni per il coinvolgimento, la partecipazione e la motivazione di tutti gli attori del sistema sicurezza.

Il corso, che inizierà il 20 ottobre, intende far acquisire ai partecipanti competenze sia di tipo tecnico-scientifico che metodologiche che progettuali ed è strutturato su 3 moduli: A – B – C per la durata complessiva di 112 ore comprendenti anche le verifiche finali di apprendimento.

Per informazioni e iscrizioni: Chiara Ferri, ferri@cisita.parma.it