Cibus Tec Forum il 25 e 26 ottobre: due giorni sul tema del futuro del food e del food tec

Aprirà martedì 25 ottobre a Parma Cibus Tec Forum 2022, la due giorni organizzata da Koeln Parma Exhibitions, joint venture tra Fiere di Parma e Koelnmesse

Una mostra-evento in cui si parlerà del futuro del settore food e food tec e saranno presentate in anteprima, con la possibilità di toccarle con mano, le tecnologie alimentari made in Italy più recenti ed efficienti, grazie a più di cento aziende top presenti con le loro soluzioni innovative.

Venticinque appuntamenti - tra convegni e workshop tematici – che si propongono di fare chiarezza sui cambiamenti in corso nel food processing and packaging ed analizzare le nuove tendenze del processo industriale alimentare che impatteranno sulle scelte e le abitudini del consumatore del futuro.

Nei quattro convegni che si terranno in Sala Plenaria, che vedranno la partecipazione di rappresentanti di Industria, Agricoltura, Distribuzione, Ricerca e mondo politico, si parlerà di digitalizzazione (verranno forniti in anteprima i dati più recenti sulla digitalizzazione del settore food e food tec), sostenibilità, sicurezza alimentare, globalizzazione e transizione ecologica, materiali innovativi ed economia circolare (vedi programma in allegato).

Numerosi saranno inoltre i workshop tematici di dettaglio, che spazieranno dai nuovi trend salutistici alle innovazioni legate alla logistica, e altro ancora (vedi programma in allegato).

All’evento sarà presente anche un’area start-up dedicata ad aziende innovatrici e partner tecnologici da poco presenti sul mercato, oltre ad aree dimostrative che ci porteranno direttamente negli stabilimenti tecnologicamente più avanzati.

25 ottobre - 10.00 - 13.00 - Processing e packaging tra digitalizzazione e sostenibilità

Plenaria

Thomas Rosolia - Presidente Koeln Parma Exhibitions - Ceo Koelnmesse Italia

Osservatorio Digital Innovation Politecnico di Milano (*)

Elena Torrieri - Professoressa - Università degli Studi di Napoli Federico II

Valentina Carlini - Area Politiche Industriali - Confindustria

Alessandro Turatti - Direttore Business Development - Gulftech Group

Silvana Candeloro - CEO DFE Digital Food Ecosystem

Laura Boschis - CEO Trustech

Tavola Rotonda con Industrie Alimentari, Partner e Grande Distribuzione

Antonello Ercole - Direttore Industriale - ICAM

Chiara Faenza - Responsabile sostenibilità e innovazione valori - Coop Italia

Luca Belletti - Preparation and Thermal Process Manager - CFT

Danone (*)

25 ottobre - 14.30 - 17.00 - Innovazioni e Tendenze della Sicurezza Alimentare

Plenaria

Vincenzo Colla - Assessore allo Sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione - Regione Emilia- Romagna

Sandra Gallina - Direttrice Generale DG Salute e Sicurezza Alimentare (SANTE) - Commissione Europea

Matthew Ramon - Team leader Strategic Engagement, Engagement and External Relations unit - European Food

Safety Authority (EFSA)

Ritu Nalubola - Direttrice - U.S. Food & Drug Administration (FDA) Ufficio Europeo

Erica Sheward - Direttrice - Global Food Safety Initiative (GFSI)

Tavola Rotonda con Industrie Alimentari e Partner Tecnologici

Tito Polimeni - Direttore Marketing & Vendite - Poli.com Srl

Silver Giorgini - Direttore Qualità e Innovazione Prodotti - Orogel

Guillaume Dancoisne - EMEA Business Development Manager, Predictive Diagnostics - Biomerieux

Nicola Bortoletto - Sales and Marketing Manager - Generon

26 ottobre - 10.00 - 13.00 - Globalizzazione e Transizione Ecologica: dove vanno le politiche europee?

Plenaria

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (*)

Denis Pantini - Responsabile Business Unit Agricoltura e Industria Alimentare - Nomisma

Michael Scannell - Vice Direttore Generale DG Agricoltura e Sviluppo Rurale - Commissione Europea

Paolo De Castro - Europarlamentare, Commissione Agricoltura

Antonella Rossetti - Senior Advisor - Farm Europe

Tavola Rotonda con Industrie Alimentari

Gianmarco Laviola - Amministratore Delegato - Princes Industrie Alimentari

Andrea Illy - Presidente - Illycaffè

Fausto Marino - Titolare - Mulino Marino

26 ottobre - 14.30 - 17.00 Materiali innovativi per un’economia circolare

Plenaria

Gaia Giussani - Partner Associato - PwC Italia - ESG Services

Francesco Vinelli - Direttore PwC Italia, Technology - Emerging Technologies

Conai (*)

Giorgio Santambrogio - Vice Presidente Vicario – Federdistribuzione, Amministratore Delegato - Gruppo VéGé

Michaël Nieuwesteeg - Direttore Generale - NVC Netherlands Packaging Centre

Ministero della Transizione Ecologica (*)

Tavola Rotonda con Industrie Alimentari

Enrico Pucci - Engineering Project Manager - The Kraft Heinz Company

Rodolfo Quagliuolo - Board Member - AQua Vera, Venture Capital Investor - Kauffman Fellow

Michele Foglio - Amministratore delegato - Maniva SpA