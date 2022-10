Cucinelli: "Lavorare al massimo 7 ore, l'altro tempo per noi"

- «Se lavoriamo 12-13 ore, secondo me per il 30% di questo tempo non combiniamo niente. Invece, dobbiamo lavorare massimo 7 ore, mentre l’altro tempo lo dedichiamo a noi stessi e alla nostra anima. Dobbiamo miscelare il lavoro allo spirito, la tecnologia all’umanesimo. Non possiamo far lavorare le persone davanti a un muro perchè se guardano fuori producono meno». Lo ha detto Brunello Cucinellli, presidente esecutivo e direttore creativo di Brunello Cucinelli spa, intervenendo alla prima edizione di Pianeta Terra Festival, in corso a Lucca.

«Abbiamo vissuto un trentennio di tecnologia, abbiamo provato a governare l’essere umano solo con la scienza - ha aggiunto -. E non è possibile, ci vogliono scienza e anima. E questo non vale solo per le imprese, ma per tutti noi». (ANSA).