Festa allo stabilimento della Barilla di Ascoli Piceno che compie 40 anni

Festa allo stabilimento della Barilla di Ascoli Piceno, che compie in questi giorni quarant’anni.

Questa mattina cerimonia con Luca Barilla, vicepresidente del Gruppo, e il direttore degli stabilimenti italiani dei prodotti da forno Giuseppe Puglia, oltre alle autorità e agli amministratori marchigiani.

Luca Barilla ha ricordato come questo stabilimento (il primo costruito lontano da Parma) sia stata una delle tante scommesse vinte da suo padre Pietro.

In questo stabilimento, nel 1982 sono nate le prime merendine a base di pasta frolla - le Crostatine del Mulino Bianco - a cui si sono poi aggiunti il Pan Carrè, le Sfoglie, le Colate e infine i Biscotti. Per festeggiare questa importante data, il plant di Ascoli ci regala un importante investimento per produrre una nuova merenda: le Tartelle Cuor di Mela Mulino Bianco.