Il controllo in azienda, il customer care, la gestione degli audit: i nuovi corsi di Cisita Parma

Come trasformare il responsabile amministrativo in controller

Le Pmi hanno sempre più bisogno di sviluppare la cultura del controllo di gestione per rilevare tendenze e produrre costantemente informazioni di supporto ai processi decisionali, anche se spesso mancano risorse dedicate o specifiche competenze.

Il corso, in partenza il prossimo 19 ottobre, si propone dunque di illustrare ai partecipanti come approcciare e gestire le principali problematiche di controllo, nell’ottica di acquisire semplici strumenti da utilizzare e di accrescere significativamente la propria professionalità.

Per informazioni e iscrizioni: Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it

Customer care: clienti fedeli e soddisfatti

Alcune aziende sono convinte che il lavoro sia finito una volta acquisito il cliente. Niente di più pericoloso. Il cliente va seguito costantemente e non contattato solo quando si vuole fare una vendita ulteriore per non rischiare che l’ultimo ordine fatto sia veramente l’ultimo.

Con il corso, in programma il 26 ottobre, si riuscirà a: migliorare la redditività aziendale; superare ogni tipo di reclamo; riattivare i clienti che nel tempo hanno smesso di acquistare.

Per informazioni e iscrizioni: Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it

La gestione degli Audit: principi e metodi per un’efficace conduzione degli Audit Interni ed Esterni

Valutare l’efficacia dei propri modelli di gestione risulta essere non solo un requisito degli standard ISO più diffusi, ma soprattutto un’esigenza organizzativa. Il percorso, che si terrà il 27 ottobre, ha l’obiettivo di condividere i principali metodi per poter rendere gli Audit più efficaci partendo dai principi nelle norme di riferimento ed utilizzando casi concreti tratti dall’esperienza.

Per informazioni e iscrizioni: Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it