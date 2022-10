Sfruttare al meglio il Superbonus 110%

Con la fine del 2022 non sarà più possibile fruire di alcuni bonus fiscali relativi ai lavori effettuati sui fabbricati. Nel 2023 infatti i proprietari delle case unifamiliari e delle unità autonome con accesso indipendente non potranno più applicare il superbonus 110%, non saranno neppure più applicabili né il bonus facciate al 60% né il bonus del 75% relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Fino al 31 dicembre 2023 potranno invece fruire del superbonus 110% i condomini, anche per i lavori trainati e gli edifici plurifamiliari composti da due a quattro unità immobiliari. A partire dal 2024 la detrazione si ridurrà al 70% per poi scendere ulteriormente al 65% nel 2025.

Unifamiliari e unità autonome

Per quanto riguarda le unifamiliari e le unità autonome con accesso indipendente il superbonus 110% ha già affrontato una prima scadenza, quella del 30 settembre. Per poter usufruire della detrazione fino al 31 dicembre è necessario che, per tali tipologie di immobili, siano stati realizzati almeno il 30% del totale dei lavori entro fine settembre. In caso contrario per i lavori ancora da effettuare al fine di completare l’intervento, è prevista la possibilità di accedere agli altri “bonus ristrutturazioni” che tuttavia permettono di fruire di una detrazione di importo notevolmente inferiore.

Frazionare l'unità abitativa

Una soluzione alternativa percorribile per usufruire del superbonus potrebbe essere quella di frazionare la singola unità abitativa. Tale possibilità è ammessa dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare 23\E nella quale viene previsto che: «in assenza di una espressa previsione normativa al riguardo, è possibile fruire del superbonus anche nell’ipotesi in cui, prima dell’inizio dei lavori, il contribuente suddivida in più immobili un’unica unità abitativa». Ciò non sta a significare che i frazionamenti siano sempre ammessi in quanto, sempre l’amministrazione finanziaria, ha più volte ricordato che resta valida la facoltà dell’amministrazione di effettuare: l’eventuale accertamento, in concreto, di un utilizzo distorto dell’agevolazione in esame.

Nel caso si intendesse percorrere tale strada occorre affidarsi a un tecnico per verificare la fattibilità dell’operazione senza rischiare di incorrere in sanzioni future da parte dell’amministrazione finanziaria.

Se non si rispetta il 30%

Occorre infine segnalare che nel caso in cui non fosse rispettata la percentuale del 30%, il superbonus risulterà applicabile solamente sulle spese sostenute fino al 30 giugno e non sulle spese sostenute fino al 30 settembre. L’unico riferimento normativo, per capire come certificare la realizzazione del 30% dell’intervento è stato fornito della Commissione di monitoraggio del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Cslp, n. 1 di settembre 2022).

Certificare i lavori

Per certificare i lavori occorre presentare una dichiarazione, predisposta dal direttore dei lavori, nella quale venga attestato il raggiungimento di una percentuale di lavori almeno pari al 30%. Tra la documentazione da conservare ed esibire in caso di controllo, oltre alla certificazione, la commissione suggerisce di raccogliere elementi probatori a supporto come foto del cantiere, fatture e bolle. Viene suggerito inoltre di dare data certa all’attestazione mediante PEC o raccomandata.

Nel corso del 2022 oltre la problematica delle abitazioni unifamiliari, operatori economici e contribuenti si sono scontrati con le continue modifiche introdotte dal legislatore, riguardanti sia i requisiti necessari per poter fruire del superbonus sia le regole relative alla cessione dei crediti.

I requisiti

Per ciò che concerne i requisiti necessari per poter fruire del superbonus occorre ricordare che per i lavori avviati successivamente al 27 maggio 2022 in caso di «opere» (edili o non edili) di importo «complessivamente superiore a 70.000 euro», il superbonus del 110% e altre agevolazioni sono riconosciuti solo «se nell’atto di affidamento, relativamente solo ai «lavori edili» dell’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, viene indicato che i suddetti «lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali» (articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Oltre ad indicare l’applicazione del contratto collettivo nazionale I soggetti che effettuano i lavori devono essere in possesso del Durc contributivo, in quanto se vengono accertate violazioni riguardo le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo del lavoro e nei cantieri o le obbligazioni contributive, «il contribuente perde il diritto alla detrazione».

Il Durc di congruità

Sempre a far data da maggio 2022, a seguito di quanto contenuto nella circolare del 27 maggio 2022, n. 19/E, paragrafo 8, prima di procedere al saldo finale dei lavori edili agevolati fiscalmente, vi è un «obbligo per il committente» privato di richiedere all’impresa affidataria il Durc di congruità della manodopera. La mancanza della congruità può «riflettersi, in via indiretta, anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa fiscale, in materia di detrazioni fiscali», in quanto pregiudica il successivo ottenimento del Durc online contributivo di cui si è parlato nel precedente paragrafo.

Infine a far data dal primo gennaio 2023, tutti i lavori di importo superiore a 516.000 euro dovranno essere affidati ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, di specifica autorizzazione rilasciata da una «Società organismo di attestazione» (SOA), rilasciata dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 84 del codice degli appalti.

Cessione dei crediti

Riguardo la cessione dei crediti si è passati, nel giro di due anni, da nessun limite e vincolo per il trasferimento dei crediti a un quasi totale blocco dei trasferimenti con l’introduzione della prima versione del DL 4/2022 (Sostegni ter). Tale scelta ha messo in grossissima difficoltà sia gli operatori finanziari che avevano acquistato un elevatissimo numero di crediti sia gli operatori del settore edile che avevano concesso, ai propri clienti, lo sconto in fattura non potendo di fatto poi cedere il credito acquistato e non avendo sufficienti tributi da compensare per l’utilizzo dell’agevolazione acquisita.

Sconto in fattura

Allo stato attuale, dopo vari interventi legislativi, la normativa prevede che il contribuente che effettua i lavori possa scegliere di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito nei confronti di qualsiasi soggetto, effettuando una cosiddetta prima cessione. Anche nel caso in cui il fornitore decidesse di applicare lo sconto in fattura quest’ultimo potrà cedere a sua volta il credito a qualsiasi soggetto. Questo poiché il “passaggio” della detrazione tra il contribuente e il fornitore, mediante sconto in fattura, non è considerata cessione. In pratica, se il fornitore decide di non utilizzare il credito, la cessione dello stesso ad altri soggetti, viene considerata come “prima cessione”. Colui che acquista il credito dal fornitore potrà a sua volta effettuare una seconda cessione, ma a determinate categorie di soggetti. La normativa infatti prevede che la cessione avvenga necessariamente nei confronti di banche ed intermediari finanziari iscritti nell’apposito albo oppure nei confronti delle imprese di assicurazioni autorizzate ai sensi del codice delle assicurazioni private. Questi soggetti possono effettuare l’eventuale cessione ad altri soggetti “vigilati” oppure possono optare di rivolgersi a soggetti diversi dai consumatori o utenti, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ossia con la banca capogruppo.

Tracciabilità

È utile precisare che, per evitare eventuali frodi il legislatore ha previsto che in qualunque momento deve essere possibile ricostruire i movimenti subiti dal credito ceduto. Per tale motivo è stata prevista la sua tracciabilità attraverso un codice identificativo univoco di 30 caratteri. I primi 17 costituiscono il numero di protocollo, 7 successivi identificano il progressivo di comunicazione dell’opzione da cui deriva il credito e gli ultimi 6 unitamente ad un ulteriore progressivo serviranno a distinguere all’interno di ogni comunicazione le varie rate e i relativi titolari originari della detrazione.