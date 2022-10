Il Prosciutto di Parma si rafforza negli Stati Uniti

A fronte della crescita registrata lo scorso anno (+32% in volume di prodotto esportato) e delle performance positive rilevate nei primi mesi del 2022, gli Stati Uniti consolidano il loro primato nell’export del Prosciutto di Parma e si confermano il primo mercato estero anche in termini di investimenti da parte del Consorzio.

Con l’obiettivo di intensificare la penetrazione nel canale food service statunitense e rafforzare le performance già positive registrate negli ultimi anni, il Consorzio ha avviato un programma promozionale con tre catene della ristorazione Usa e anche con 20 ristoranti indipendenti, grazie al supporto di Padilla, agenzia in loco che lo affianca nelle attività di marketing. The Palm Restaurant fondato nel 1926, da due amici originari di Parma, ora conta 19 ristoranti sparsi negli Stati Uniti. Kimpton Hotels and Restaurants ha 66 locations in Usa. Grotto e La Griglia sono parte di Landry's, uno dei più grandi gruppi di ristorazione statunitense, e contano 7 ristoranti.

A partire dal 15 ottobre e per la durata di circa due mesi (ma alcune iniziative proseguiranno per tutto il 2023), il Prosciutto di Parma sarà protagonista di un progetto di valorizzazione, che comporterà l’inserimento del prodotto nei menù delle tre catene, coinvolgendo complessivamente circa 100 ristoranti situati in una trentina di Stati americani.

Il Consorzio sarà anche presente con uno stand alla prossima edizione di Sial, il Salone internazionale dell’alimentazione che si terrà a Parigi dal 15 al 19 ottobre.