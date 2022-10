Sial: anche Casalasco in fiera a Parigi

Casalasco torna al Sial Paris (Padiglione 5 stand 5B K 036), il Salone internazionale dell’alimentare, che andrà in scena dal 15 al 19 ottobre a Villepinte nel centro esposizioni della capitale: 310mila gli operatori attesi durante la kermesse e 7.200 gli espositori provenienti da 120 Paesi, con l’Italia come seconda nazione rappresentata con circa 800 aziende presenti.

Casalasco, che da sempre espone alla manifestazione, presenterà le gamme dedicate ai brand Pomì e De Rica oltre all’ampia gamma dei prodotti destinata alla produzione per il co-packing e per le catene della grande distribuzione.

L’export di Casalasco, che attualmente rappresenta il 70% del fatturato dell’Azienda, resta infatti, fondamentale all’interno del percorso di crescita e di continua internazionalizzazione. I mercati più importanti dove Casalasco è presente sono: Germania, Francia, Austria, Regno Unito e Stati Uniti.

L’evento parigino ricopre un ruolo di riferimento per orientare il mercato e rispondere alle grandi sfide globali. Oltre a promuovere e incrementare il business delle aziende, è un osservatorio delle tendenze che stanno interessando il mondo food e punta i riflettori sulle più rilevanti innovazioni a livello mondiale.

Il focus dell’edizione 2022 di Sial Paris è Own the Change, lanciato nel 2020 per dare le chiavi di lettura necessarie per creare il cibo di domani, in risposta alle aspettative dell’intero ecosistema. Produrre di più inquinando di meno, esplorare nuove fonti di approvvigionamento, puntare su una maggiore trasparenza di filiera. Tutti valori che già da molti anni contraddistinguono il lavoro di Casalasco.