Self empowerment e corsi Ifts: le novità di Cisita Parma

Self Empowerment

Il percorso, in partenza il 4 novembre, ruota attorno alla valutazione di alcune caratteristiche chiave del manager, che sono anche qualità del pugile, tra cui il coraggio delle scelte, la determinazione nell’affrontare gli ostacoli, il saper riconoscere e gestire le emozioni, la capacità di concentrazione e il credere in se stessi. I partecipanti si metteranno alla prova in una palestra di pugilato, attraverso la fatica della prova fisica, indossando i guantoni. Con la guida di veri Maestri di boxe verranno mostrate tattiche e si proveranno tecniche di attacco, difesa, anticipo, resistenza, il tutto in sicurezza. Ogni giornata prevede un’introduzione e un debriefing con una Mental Coach, che aiuterà a contestualizzare e trasformare l’esperienza in risorse da spendere nel contesto lavorativo e personale.

Per partecipare occorre un certificato medico di buona salute reperibile dal proprio medico curante.

Per informazioni e iscrizioni: Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it

Corso IFTS - Tecnico per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche per la Fabbrica digitale

Obiettivo del corso è quello di formare tecnici esperti nella realizzazione, installazione e manutenzione di applicazioni software per la trasformazione digitale dei prodotti e dei processi nelle aziende manifatturiere.

Il percorso di 800 ore, essendo finanziato, è totalmente gratuito (Operazione Rif. PA 2022-17336/RER approvata con delibera della Giunta Regionale n. 1379 del 01/08/2022 e finanziata con risorse del Programma Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 della Regione Emilia-Romagna) ed è rivolto a residenti o domiciliati in Emilia Romagna con diploma di istruzione secondaria superiore / diploma professionale o senza diploma, ma con competenze pregresse acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro.

Le iscrizioni scadono il 7 novembre 2022, sono disponibili solo 20 posti.

Per informazioni e iscrizioni: Sara Conz, conz@cisita.parma.it

Corso IFTS - Tecnico per la programmazione del ciclo logistico integrato di immagazzinamento, trasporto e spedizione

Obiettivo del corso è quello di formare tecnici in grado di programmare in modo integrato le attività di approvvigionamento, immagazzinamento, trasporto e spedizione di merci, gestendone i relativi flussi materiali, documentali e informativi.

Il percorso di 800 ore, essendo finanziato, è totalmente gratuito (Operazione Rif. PA 2022-17337/RER approvata con delibera della Giunta Regionale n. 1379 del 01/08/2022 e finanziata con risorse del Programma Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 della Regione Emilia-Romagna) ed è rivolto a residenti o domiciliati in Emilia Romagna con diploma di istruzione secondaria superiore / diploma professionale o senza diploma, ma con competenze pregresse acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro.

Le iscrizioni scadono il 14 novembre; sono disponibili solo 20 posti.

Per informazioni e iscrizioni: Sara Conz, conz@cisita.parma.it