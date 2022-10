La Camera di commercio di Parma e Made incontrano le imprese il 21 ottobre 

Venerdì 21 ottobre, alle 11, alle Officine On/Off in Strada Naviglio Alto 4/1, la Camera di commercio di Parma organizza per le imprese del territorio un incontro in presenza con il Competence Center MADE sul tema dell’approccio strutturato alla digitalizzazione e innovazione aziendali.

MADE, Competence Center lombardo, è una fabbrica digitale e sostenibile che supporta le imprese manifatturiere nel percorso di trasformazione digitale verso l'Industria 4.0. Mette a disposizione un ampio panorama di conoscenze, metodi e strumenti sulle tecnologie digitali che spaziano dalla progettazione all’ingegnerizzazione, dalla gestione della produzione alla consegna fino alla gestione del termine del ciclo di vita del prodotto. Inoltre, con bandi periodici, MADE finanzia l'attuazione di progetti d’innovazione delle imprese ed è fornitore certificato di formazione qualificata ai fini della fruizione del credito d’imposta per la formazione.

I relatori approfondiranno temi di particolare interesse per le aziende: “Cosa significa avere una road map digitale e come si affrontano le tematiche dell'innovazione tecnologica in modo strutturato” e “Quali sono i passi da compiere per anticipare le esigenze della digitalizzazione senza doverla rincorrere”. Si entrerà nel dettaglio con l’intervento di Francesca Capodagli, strategic development manager di Valmex SPA, che porterà testimonianza della collaborazione dell’azienda con il competence center, utile per capire la differenza tra affrontare la transizione digitale con una strategia in tasca, rispetto a procedere per tentativi.

Il workshop terminerà con incontri one-to-one per le imprese interessate con Davide Polotto, responsabile delle relazioni con le imprese presso MADE, per trovare risposta ad esigenze specifiche. Prenotazioni online sul sito: https://www.pr.camcom.it/news-eventi/made_21ott

Per informazioni: Camera di commercio di Parma, PID Punto Impresa digitale, tel. 0521/210203 - pid@pr.camcom.it