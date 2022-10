A2a: Ciclo Idrico e Pizzarotti per impianti e contro sprechi, firmato un accordo

Al via accordo di collaborazione

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - A2A Ciclo Idrico e Impresa Pizzarotti &C hanno firmato un accordo di collaborazione per lo sviluppo di iniziative legate al ciclo idrico integrato. Le due aziende leader nei settori infrastrutture e energy hanno avviato un’attività commerciale congiunta per individuare, valutare e procedere allo studio e all’aggiudicazione di contratti relativi a reti idriche per la riduzione delle perdite, a revamping e potenziamento di impianti di depurazione e all’installazione di sensoristica per il monitoraggio delle dispersioni. A2A Ciclo Idrico fa parte del Gruppo A2A e gestisce una rete di oltre 3.500 chilometri e ogni anno eroga circa 50 mln di metri cubi di acqua, servendo oltre 225mila utenze.