Come si legge una bolletta: tutte le voci da tenere sott'occhio

I rincari vertiginosi delle bollette di luce e gas stanno toccando apici mai raggiunti prima. E non è finita qui. L'Italia si prepara a raggiungere vette ancora più alte, così come anticipano le previsioni per il periodo autunno-inverno.

Le cause le conosciamo: la guerra in Ucraina, la diminuzione dei flussi di gas dalla Russia, sommata alla speculazione che si consuma all'interno della borsa del gas, hanno causato un aumento dei prezzi della materia prima, facendola diventare un bene di lusso. Per la produzione di energia elettrica è necessario il consumo di gas, motivo per cui anche il prezzo della luce in bolletta è salito di pari passo a quello del gas. Il problema va risolto a livello europeo, nel frattempo possiamo cercare, da parte nostra, di contribuire anche un minimo alla riduzione dei costi, partendo dai cosiddetti comportamenti virtuosi e da una corretta lettura delle bollette, cercando di superare lo stereotipo dell'indecifrabilità dei dati che periodicamente ci vengono comunicati.

«Capire» la bolletta

A spiegarci perché è importante saper leggere le varie voci elencate nella bolletta della luce è Francesca Campanini, responsabile dello sportello “Energia: diritti a viva voce” di Confconsumatori di Parma. “Nella fattura, per delibera dell'autorità, ci devono essere tutte le informazioni utili al consumatore - è la premessa -. Si può controllare, ad esempio, la tipologia di offerta che viene conteggiata e se la stessa corrisponde a ciò che era stato sottoscritto nel contratto. Poi è necessario verificare se la fattura è in conguaglio o in acconto. Nel secondo caso, il dato si basa su letture presunte del contatore, e dunque occorre verificare il consumo reale, per sapere se ci sono differenze importanti rispetto a quanto chiesto in acconto. In questo caso, consigliamo di non di telefonare, ma di scrivere al gestore, facendo presente il problema”.

Il gap dei contatori

In tanti si chiedono perché arrivano ancora bollette presunte, in presenza dei nuovo contatori automatici. «Esiste uno slittamento - spiega Francesca Campanini - tra il momento il cui viene effettuata la lettura e quello in cui viene emessa la fattura, documento inviato dal venditore (gestore), che ha il compito di far pagare la luce in base a quanto è stato contrattualizzato. Il contatore però non è di proprietà del venditore, ma del distributore locale, un'azienda terza imparziale, nel caso vi fosse una controversia sulle letture. E, vero, chi installa i contatori riceve le letture automatiche, ma i dati devono essere elaborati e inseriti in un portale apposito, che il gestore andrà in seguito a consultare. Nel momento in cui arrivano tutte le letture, il loro inserimento richiede un po' di tempo e se il gestore dell'energia deve emettere la fattura e sul portale non c'è ancora l'ultima lettura, la bolletta sarà in acconto. Esiste un problema tecnico, una sorta di scollamento».



Le voci in fattura da tenere sott'occhio

Nella prima pagina della bolletta campeggiano l'ammontare della fattura e la data entro cui va effettuato il pagamento, mentre i dati relativi alle letture del contatore sono in seconda pagina. «Sulla fattura non c'è scritto quanto si paga al kilowatt - evidenzia la responsabile dello sportello di Confconsumatori - perché il formato che riceviamo a casa è ridotto. Per verificare questo dato, nel caso non siano stati conservati i documenti della sottoscrizione del contratto, così come le variazioni periodiche di prezzo del mercato tutelato, nel caso in cui vi rientri il contratto, bisogna scrivere al gestore e chiedere l'invio della copia completa della fattura, oppure, è possibile registrarsi sul sito del gestore ,nell'area clienti, dove si possono verificare tutte le fatture complete, con la specifica sul costo della materia prima».

A proposito di materia prima è importante verificare quanto si pagava al momento della sottoscrizione del contratto, così come il periodo di validità dell'offerta. «Se è scaduta è stata rimodulata - spiega Francesca Campanini e sicuramente il costo è molto lontano da quello proposto in partenza. Stiamo vivendo una crisi a livello europeo e possiamo limitarci a trovare il contratto più adatto a noi. Certo, non è facile, gli stessi gestori del mercato libero hanno imparato che oggi è rischioso proporre un determinato tipo di contratto. Adesso c'è un adattamento ai costi del mercato all'ingrosso, perché si sa, quello che le nostre centrali riescono a produrre non è sufficiente».

Diamo per scontato altre verifiche: ad esempio, se i consumi della luce di casa viene fatturata come residenti o non residenti. Nel primo caso ci sono alcuni piccoli vantaggi.

«Una delle nostre principali attività è quella di informare - chiosa l'esperta - e in materia di energia, ci sono cambiamenti quotidiani difficili da gestire. Cerchiamo di stimolare il consumatore a far domande, molti rifuggono, si arrendono prima, ma deve cambiare la mentalità. «Anche nelle pagine finali della fattura ci sono informazioni utili, ad esempio, sul bonus sociale, o su come chiedere la rateizzazione».



Le richieste ai fornitori di energia

Se la parola d'ordine è per tutti, «non sprecare», c'è una presa di posizione di Confconsumatori che riguarda la partecipazione dei fornitori di luce e gas, in una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo. Nei giorni scorsi, la presidente nazionale dell'associazione, Mara Colla lo ha detto, chiaramente, all'assemblea delle associazioni dei Consumatori. Più precisamente, ha lanciato un appello a chi vende luce e gas. «Non bisogna staccare mai le utenze in caso di mancato pagamento, occorre invece rateizzare quanto più possibile, cercando una soluzione con famiglie e piccole imprese. Il tema dei rincari - spiega poi - può essere risolto solo a livello europeo, ma stiamo vedendo tutti quanti l'entità degli aumenti e le difficoltà che comportano, pensiamo all'inflazione. E' una bomba da disinnescare, a partire dai comportamenti, non solo quelli virtuosi delle persone, che sono sicuramente importanti, ma dei fornitori. Tralascio il tema dei super profitti, ma esorto le aziende ad agire con responsabilità. Se un utente che ha sempre pagato, chiede 4 o 8 rate, devono essere concesse, per non lasciare sole le persone e creare ulteriore deterioramento della società. Questo significa responsabilità civile. Piccoli gestori, nella nostra regione, hanno già iniziato ad allungare i termini di pagamento, è un comportamento onesto e solidale che tutti devono adottare. In tutto questo internet non aiuta a ricreare il senso di comunità, è molto meglio darsi la mano e guardarsi in faccia».



La radiografia dei costi

Le bollette di luce e gas seguono uno schema simile, stabilito da Arera (l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente). Il tipo di tariffa può essere monoraria, bioraria o multioraria, a seconda delle condizioni contrattuali sottoscritte. È un dato significativo perché correlato alle abitudini di consumo. Infatti, il costo dell’energia è associato a specifiche fasce orarie, determinate in base alla variazione della domanda di energia elettrica nell’arco della giornata. Scegliere la tariffa più idonea alle fasce orarie in cui si consuma più energia è un passo importante per iniziare a ridurre i costi.

La spesa per l’energia è la voce che rappresenta, di solito, la fetta più ampia dei costi totali pagati nella bolletta della luce con una quota che si può aggirare tra il 45 e il 55%. Ha due componenti: la quota fissa, stabilita dal fornitore come costo di commercializzazione e vendita; la quota variabile (o quota energia) che dipende dai consumi effettivi di energia, il cui prezzo viene stabilito sempre dal fornitore in €/kWh. La spesa per il trasporto e la gestione del contatore è fissato da Arera e copre essenzialmente tre voci: l’attività di trasmissione dell’energia elettrica a un livello nazionale, il trasporto dell’energia esercitato dai distributori locali e, infine, la gestione ultima del contatore della luce Questa voce di costo presenta delle variabili, non è uguale per tutte le bollette luce di tutti i consumatori.

Tra le voci troviamo anche gli oneri di sistema che servono a coprire le spese di due ambiti principali: ASOS, che va a coprire le spese statali per la spinta sulle energie rinnovabili e sulla cogenerazione dell’energia elettrica; ARIM: che riguarda tutte le altre spese in bolletta luce. Ne dettaglio, le singole voci di costo, per quanto riguarda gli oneri di sistema nelle bollette luce sono: A2 copre le spese per lo smantellamento delle centrali nucleari; A3 paga gli incentivi per le fonti rinnovabili; A4 è un’accisa per le Ferrovie dello Stato; A5 va a finanziare le spese per ricerca e sviluppo; As finanzia la creazione dei regimi tariffari speciali e le spese dovute al bonus elettrico; Ae finanzia le agevolazioni per le industrie ad alto consumo di energia elettrica nel settore manifatturiero; UC4: è la voce per la compensazione alle imprese elettriche più piccole; UC7 per promuovere le politiche di efficienza energetica; MCT per compensare le comunità locali con impianti nucleari nell’area.