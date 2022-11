Come leggere un bilancio, la contabilità industriale, lavorare con l'estero: i nuovi corsi di Cisita Parma

Come leggere un bilancio se non sei uno specialista

Il bilancio è una carta di identità dell’azienda, nella quale vengono evidenziati punti di forza e di debolezza dell’azienda stessa. Il corso, in programma il 16 novembre, permette di familiarizzare con le logiche e i principi di un bilancio d’esercizio, visto come strumento che esce dalla logica puramente amministrativa per diventare strumento di conoscenza dello stato generale di salute di un’impresa.

Per informazioni e iscrizioni: Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it

Cos’è e come si costruisce un sistema di contabilità industriale

La contabilità industriale è una tecnica amministrativa che consente di rilevare, analizzare ed imputare i costi diretti ai singoli prodotti/servizi dell’azienda ed il suo scopo è di fornire elementi a supporto del processo decisionale (definizione prezzi minimi di vendita, redditività dei singoli prodotti, scelte make or buy, ecc.). Il corso, che si terrà il 22 novembre, si propone, dopo un’introduzione teorica, di impostare con i partecipanti un semplice modello operativo per selezionare, ottenere ed utilizzare al meglio alcune informazioni chiave.

Estero: domande pratiche per affrontare la quotidianità in azienda

Il corso, organizzato il prossimo 23 novembre, si propone di abbandonare l’impostazione classica del seminario teorico per un approccio molto più diretto e pratico. Il focus dell’incontro verterà sulla risposta a domande inerenti a diversi aspetti del commercio internazionale, per operazioni di natura intracomunitaria ed extracomunitaria.

