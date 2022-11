Credit Agricole: in Italia nei primi 9 mesi utile da 877 milioni, è cresciuto del 12%

Il gruppo Credit Agricole archivia i primi nove mesi del 2022, con un utile netto di 6,6 miliardi (- 10,1) Il risultato sottostante è di 6,4 miliardi di euro, in calo del 5,2%. I ricavi aumentano del 5,1%, quelli sottostanti del 3,1%. I ricavi sottostanti delle Regional Banks sono leggermente diminuiti (-0,7%) a causa del calo del margine di interesse legato all’aumento del costo delle spese per la clientela , del TLTRO, e nonostante il buon andamento dei ricavi da commissioni. Rue La Boètie ha comunicato l’intenzione di acquistare azioni del Credit Agricole sul mercato per un importo massimo di un miliardo di euro senza l’intenzione di aumentare la propria partecipazione oltre il 65% del capitale sociale.

Il gruppo Credit Agricole in Italia ha registrato nei primi nove mesi del 2022 un risultato netto aggregato di 877 milioni di euro (+12% anno su anno), di cui 685 milioni di pertinenza del gruppo Credit Agricole. L'attività commerciale continua a essere dinamica, con un totale dei finanziamenti all’economia pari a 95 miliardi di euro e una raccolta totale pari a 306 miliardi di euro. L'utile netto del gruppo bancario Credit Agricole Italia si attesta a 387 milioni (+26% anno su anno adjusted). Includendo gli oneri derivanti dall’integrazione di Creval (pari a 21 milioni di euro al netto delle imposte) il risultato si attesta a 365 milioni di euro. I proventi sono in lieve contrazione rispetto ai primi nove mesi del 2021 (-0,7% anno su anno adjusted), ma registrano una progressione in corso d’anno con il terzo trimestre superiore all’anno precedente (+1% adjusted sul trimestre). Positiva la performance delle commissioni che registrano una crescita sia nel confronto anno (+2% adjusted) che sul trimestre (+4% adjusted). Le rettifiche nette su crediti registrano una significativa contrazione (-35% anno su anno adjusted). Solida la posizione patrimoniale con Common Equity Tier I Ratio pari al 13,2% e Total Capital Ratio consolidato pari al 18,8%.